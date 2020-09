Paz Padilla: «mi marido no ha muerto, ha pasado a otra dimensión»

Paz Padilla protagonizó ayer una larga entrevista en Sábado Deluxe donde se abrió totalmente para comentar sus sentimientos. No dudó en repasar, sin citarlas, las teorías de filósofos como Cioran o Zapffe, pero usando palabras que acercaban esta forma de pensar al público. También aportó algunas pinceladas de budismo a su discurso lo que siempre es de agradecer.

Nos quedamos, definitivamente, con sus declaraciones indicando que no es ni la primera, ni desgraciadamente la última, persona que pierde a un ser querido por culpa del maldito cáncer.

Del diagnóstico que recibió su marido indicaba que «Tenía problemas de sueño, de concentración… Creíamos que era algo de estrés. Le hicieron una resonancia y un día antes de la graduación de mi hija el médico de urgencia me dice que tiene un tumor y es muy grave, y que probablemente le quede muy poco tiempo de vida».

«Ahí lloré como si me hubiesen dicho que se había muerto en un accidente, he llorado mucho en silencio, yo ya sabía todo, era una lotería… Hay cosas que yo empecé a cambiar como la alimentación, todo orgánico, me monto un huerto, compro gallinas para reforzar el sistema inmunológico. Intenté salvarle la vida» añadía.

Su punto de vista coincide con la de los pensadores antedichos, «le llené la habitación de flores, de música, de olor a lavanda y le di las gracias… Se murió en mis brazos… Yo le decía ‘gordito, ven por mí cuando me toque, no vayas a venir antes, que quiero tener nietos’. Poco a poco mi gordo se fue yendo, fue tan mágico, o lo sientes y lo vives o nunca podrás llevarte eso contigo. Hay que saber soltar… Él se fue, nos dimos todos la mano y yo ya sabía que él no estaba ahí. Yo estaba alegre, yo estaba feliz… Él ha pasado a otra dimensión».

Si sus palabras sirvieron para que alguien se interese por leer algo sobre el tema, mejor que mejor. Esperemos que Padilla se reincorpore al trabajo cuando lo estime oportuno. A ella, y a todos los que han pasado o están pasando por una situación similar, le enviamos un sincero mensaje de ánimo y apoyo. Hay que seguir adelante.

