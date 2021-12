Paz Padilla no asiste a la inauguración de la estatua de Chiquito de la Calzada

Ayer se inauguraba en Málaga una estatua para recordar al inmenso Chiquito de la Calzada. Paz Padilla, que tanto lloró su fallecimiento, no asistió.

Ayer se inauguraba en Málaga una estatua para recordar al inmenso Chiquito de la Calzada. Paz Padilla, que tanto lloró su fallecimiento, no asistió. Nadie duda de la admiración de la antedicha y de que la agenda profesional es lo primero. Sin embargo, sorprende que Padilla estuviera en Zahara de los Atunes haciéndose unas fotografías y que no recorriera los 200 kilómetros que le separaban de tan importante homenaje.

Así lo comentaban humoristas como Manolo Sarriá, «No tengo ni idea, aquí cada uno viene porque lo siente o porque quiere estar y ya está, el que no está sus motivos habrá tenido, están los que tienen que estar y ya está. El que no está es porque no ha querido. Entiendo que estamos aquí los justos».

Manolo Medina ha añadido que «Bueno, es que no sabemos por qué no han podido venir algunos amigos de Chiquito, por lo tanto no podemos decir nada. Evidentemente falta mucha gente pero también estamos en los tiempos que estamos, muchos no están aquí… es un poco complicado. Pero que tampoco pasa nada, yo creo que nosotros mismos representamos a los que no estén por si no han podido estar porque no han podido y todo tan bonito y tan perfecto».

Edmundo Arrocet sí se desplazó desde Madrid para un acto tan emotivo como decisivo para confirmar la importancia de tan genial artista. En Internet se comentó muchísimo la ausencia de Padilla que se dedicó a subir historias navideñas desde la playa. Esperamos tu opinión al respecto.

