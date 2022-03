Paz Padilla reaparece en televisión tras su despido

Paz Padilla ha roto su silencio. Después de que Lecturas sacara a la luz el inminente despido de la presentadora a consecuencia de una disputa con Belén Esteban en Sálvame el pasado 20 de enero, la gaditana ha querido explicar públicamente como se siente después de haberse quedado sin su principal fuente de ingresos. Unas palabras que se han hecho esperar y que han causado la máxima expectación entre sus seguidores y entre los que un día fueron sus compañeros.

La humorista quiso dar su testimonio en Tot es mou, programa de las tardes de TV3 y por horario, también competencia directa de Sálvame diario. Un espacio catalán en el que Paz tuvo oportunidad de expresar cómo había digerido este inesperado cese de contrato: “¡Pero si hace dos días! Si yo he trabajado toda mi vida, he sido una trabajadora. ¿A quién no le han despedido? Cuando trabajas es normal que en algún momento prescindan de ti, ¿no? Pues ya está, con la conciencia muy tranquila de que yo lo he dado todo y a buscar trabajo. Estoy open to work”, desvelaba, haciendo gala de su característico humor para quitar hierro a un asunto de su vida de lo más complicado al que ya está intentando poner solución buscando otras oportunidades en distintas vías.

No obstante, Paz Padilla no parecía estar muy conforme con este despido cuando salió a la luz que habría iniciado un proceso judicial contra la que fue su empresa durante los últimos años. Una información que se encargó de afirmar la abogada Maica Vasco a través de su canal de YouTube, y que posteriormente también dejó caer Semana al confesar que la de Cádiz estaba “planteándose plantar cara y demandar a la cadena”, alegando que se le ha “despedido de manera improcedente”.

Aún así, la televisión no es el único frente laboral que la madre de Anna Padilla tenía abierto. Habiendo triunfado ya frente a las cámaras, la presentadora quiso ir más allá y ampliar unos horizontes que ahora mismo le estarían viniendo de perlas. En primer lugar, Padilla se alzó como perfecta empresaria con el alquiler de una casa rural en Girona, que sumada al éxito de su bar de Madrid y del chiringuito de Cádiz que también es de su propiedad, habrían reforzado aún más las arcas de la intérprete de “La Chusa” en La que se avecina. Otras de las bazas a las que Paz podría agarrarse son el ámbito teatral y el escrito con El humor de mi vida, un espectáculo que tomaba como inspiración la publicación previa de un libro bautizado con el mismo nombre.

Paz Padilla reaparece en TV3 y anuncia que su libro » El humor de mi vida» será llevado al cine. Y se pronuncia por primera vez sobre su despido. «Yo soy una trabajadora tengo la conciencia muy tranquila, lo he dado todo » #YoMeRebelo11M pic.twitter.com/Fw8RngTjOv — Doña Tila (@Telma_22) March 11, 2022

El gran apoyo de Paz Padilla

Paz Padilla mantiene una excelente relación con su hija Anna Padilla. De hecho, cada vez que tienen la oportunidad no dudan en hacer planes juntas. De hecho, hace unos días era el cumpleaños de la influencer y como no podía ser de otra forma, la presentadora le organizó una sorpresa de lo más terrorífica junto a un grupo de amigos.

Para poner el broche de oro, juntas organizaron una gran fiesta sorpresa en un conocido local madrileño y Paz se disfrazó de las mismísima Lady Gaga. De esta manera, Paz confirma que su hija es su gran apoyo ahora y siempre.