Paz Padilla recuerda a su madre en su felicitación a su hija Anna: «La vida siempre merece al pena vivirla»

Anna Ferrer ha celebrado un cumpleaños muy especial pese a estar atravesando un momento complicado tras la muerte de su abuela. La influencer ha compartido un montón de fotos de la increíble fiesta que su madre le preparó en la que no faltó detalle y cuya temática fue el carnaval porque muchos de los invitados fueron disfrazados. La joven, que no podía estar más feliz, compartió unas palabras de agradecimiento en su cuenta de Instagram, escribiendo: «He de decir que estoy muy orgullosa de la Anna que ha cumplido hoy 23 años, y es que me gusta mucho la persona en la que me he convertido. Pero si de algo estoy realmente orgullosa es de la gente increíble que tengo a mi alrededor. La noche de ayer no pudo ser más mágica. Mis caras lo dicen todo. Millones de gracias se quedan cortas… SOY LA PERSONA MÁS AFORTUNADA DEL MUNDO«.

Anna Ferrer soplando las velas d su 23 cumpleaños

Pero por si esto fuera poco, Paz Padilla le ha dedicado unas preciosas palabras en su cuenta de Instagram con motivo de su cumpleaños, subiendo una foto de su hija soplando las velas: «Ella es mi motor en los momentos como ahora, donde la desolación y la angustia me puede. El pensar que no volveré a verla, que no volveré oír su voz alegre, esa llamada que siempre le quitaba hierro a todo, mis preocupaciones las hacía insignificantes, colgaba el teléfono con una sensación de poder superarlo todo gracias a su sabiduría y a su capacidad de hacerme reír«, y estas palabras tan especiales llegan tras la muerte de su madre, en la que ambas han estado muy unidas a pesar de la dificultad del momento.

La presentadora ha seguido diciendo lo siguiente, recordando a su madre en sus palabras: «Así quiero ser para ella, que se sienta tan orgullosa de mi como yo lo estuve de su abuela, que no me guarde ningún secreto, que todos sus problemas y angustias las comparta conmigo, que pueda ayudarla con mis consejos, que siempre tenga ganas de luchar y nunca tirar la toalla, que esté cerca en todos sus momentos importantes. Que no pueda resistir la tentación de compartirlo todo conmigo, como hacía yo, que piense que la vida siempre merece la pena vivirla aunque yo ya no esté, pero siempre estaré cuidándola como me siento protegida por ti madre, os quiero muchísimo a las dos mujeres más importantes de mi vida. Felicidades mi niña!!!! @annafpadilla«.

Anna Ferrer celebrando su cumpleaños con su novio, su madre Paz Padilla y el marido de esta

Madre e hija primero lo celebraron en casa y después se reunieron con el resto de personas en un exclusivo club de Madrid. En esta fiesta la presentadora apareció con una espectacular tarta de cumpleaños de dos pisos y la influencer, ante la atenta mirada de su madre, sopló las velas.

Su novio, la suerte de su vida

Y además de su madre hubo una persona muy especial en la celebración, su novio Iván Martín, al que cada vez está más unida. En esta fiesta de disfraces la pareja se disfrazó de Sandy y Danny, los protagonistas de la película musical ‘Grease’, y en las imágenes publicadas tanto por Paz Padilla como por Anna Ferrer se puede apreciar la increíble complicidad que existe entre ambos. Y como era de esperar, no ha faltado la felicitación de su chico en las redes sociales, puesto que ha escrito: «¿Qué puedo decir? Pues simplemente… Gracias @annafpadilla Mil gracias por haber aparecido en mi vida, de la forma menos esperada, y de luchar por conseguir que sea la mejor versión de mí mismo. No suelo abrirme mucho por redes sociales, pero hoy te mereces esto y más. Te quiero mucho«. Poco tiempo ha tardado en contestar a su chico, diciendo: «La suerte de mi vida».