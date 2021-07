Paz Padilla recuerda a su marido con un emotivo álbum de fotografías

Un año después de su marcha, Paz Padilla ha querido recordar a su marido con unas fotografías.

Un año después de su marcha, Paz Padilla ha querido recordar a su marido con unas fotografías. Ha sido en su perfil de Instagram donde ha subido una serie de imágenes en las que se le puede ver con su pareja.

A modo de pie de foto, Padilla indicaba que «Algún día desearé, sobre una estrella, despertar donde las nubes están bien por debajo de mí, donde los problemas se deshacen como gotas de limón, bien por encima de las chimeneas ahí es donde me encontrarás. En algún lugar por encima del arcoiris en lo alto, y los sueños a los que desafías. Te amo!!!!!».

No dudaba hace algunas semanas en comentar que su terapia ha sido escribir su exitoso libro. «Durante estos cinco meses me he dedicado a escribir. Me dijeron que podría ser una terapia para mí, poner en papel todo lo que yo pensaba. Lo he hecho. He escrito un libro. Lo he escrito como soy yo, con humor, y con momentos muy tristes. Es un libro en el que cuento la historia mía y la de Antonio».

Indicaba que su obra no es de autoayuda, pero «sí muestro todo lo que a mí me ha ayudado. Recomiendo el libro si te sirve, si lo necesitas. Te explico cuál ha sido mi proceso hasta llegar donde estoy, a aceptar la enfermedad de Antonio, a acompañarlo a trascender, a aceptar el luto y llevarlo como lo llevo yo, de una forma sana». Esperamos tus comentarios sobre las declaraciones de Paz Padilla.

