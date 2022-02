Paz Padilla se aleja de la prensa tras sus últimas polémicas

Es indudable que Paz Padilla no está atravesando su mejor momento televisivo. Después de haber protagonizado un encontronazo con Belén Esteban en Sálvame, la presentadora ha optado por mantenerse hermética con respecto a su futuro frente a las cámaras. Y es que, aunque siempre ha sido una persona muy cercana con los medios de comunicación, la gaditana ha preferido tomar distancia con respecto a estos, mostrándose mucho más reacia que en otras ocasiones.

Ha sido esta misma mañana cuando la humorista ha acudido al evento organizado por Elle llamado ELLE Talks. En un acto tan especial, Paz ha contado con la compañía de Anna Ferrer e Iván Martín, quienes se han convertido en sus mayores apoyos dada la situación convulsa que está atravesando en el ámbito profesional. Con una sonrisa de oreja a oreja, Padilla ha reaparecido en la cita, provocando así la máxima expectación de los reporteros allí presentes sobre cuál será su futuro en los platós de televisión. Pero en medio de tantas dudas, la de Cádiz se ha refugiado en su hija y su yerno para hacer caso omiso a todos aquellos que se cuestionaban su situación laboral actual, manteniéndose callada mientras se fotografiaba en el photocall junto a sus dos acompañantes.

Esta no es la primera vez que Paz toma una actitud muy similar a la de esta mañana. Desde su repentina desaparición de Sálvame, la gaditana no ha querido desvelar más detalles sobre cuál es su relación con el elenco y la cúpula del programa, manteniéndose al margen de todo lo sucedido y optando por el silencio como mejor arma de defensa. Pero lo cierto es que aún sigue siendo toda una incógnita su vuelta a Telecinco y su opinión sobre el último episodio que vivió en el programa de las tardes de la cadena.

Fue durante el pasado mes de enero cuando las paredes del plató de Sálvame fueron testigos de un estallido de la guerra entre Paz y Belén. La humorista protagonizó un directo en Instagram junto a Anne Igartiburu y María del Monte en el que cuestionó la efectividad de las vacunas con respecto a la nueva variante ómicron. Unas palabras que no gustaron mucho a su compañera, que no dudó en aprovechar su aparición en el programa para calificar a Padilla como “irresponsable” al dar un mensaje tan peligroso de manera pública. El reencuentro entre ellas no tardó en llegar, y ambas coincidieron en el espacio televisivo y pudieron explicar mejor sus respectivas posturas. Mientras que la presentadora aseguró estar a favor de la vacunación, la princesa del pueblo se mantuvo firme en sus convicciones al confesar que no se creía a su compañera. Desde ese momento, la tensión entre ambas fue in crescendo hasta que la madre de Anna Ferrer decidió quitarse el micrófono y abandonar el plató de manera muy apresurada, haciendo que Kiko Hernández se pusiera al frente de la jornada durante el tiempo que quedaba de emisión.

Dado que no se ha vuelto a ver a Paz Padilla en Telecinco, todo apunta a que esa ocasión en concreto causó un cisma en su relación con la cadena. ¿Conseguirá la humorista solventar sus diferencias con colaboradores y directivos?