Paz Padilla y su bronca a Anabel Pantoja por su última borrachera

Anabel Pantoja le ha cogido el gusto a trincar 600 euros por llamada y a tomarse una copa de vez en cuando. Paz Padilla le dio ayer una merecida bronca. En una borrachera anterior, la sobrina de la tonadillera, que tiene ya 34 años para justificarse como si tuviera 15, le faltó al respeto a su pareja episodio por el que pidió perdón.

En la borrachera del sábado, según comentó, «Me graban cantando unas sevillanas. Cuando estoy nostálgica me acuerdo de Sevilla. Aquí no puedo cantar unas sevillanas porque nadie sabe darme las palmas. Me sentí como si estuviera en mi tierra. Eso es lo que pasó. Estoy todo el día haciendo estupideces con el móvil. De hecho es que a veces me grabo hasta para ir a hacer pis… A ver si me entendéis. Estaba cantándole una sevillana a una amiga que está en Sevilla».

«En ese sentido no tengo que dar más explicaciones. Subí el vídeo porque no me graba una amiga mía, no vi nada malo» declaraba para provocar una justa y acertada reacción en Paz Padilla que le espetó «Nada malo, ese es el problema».

«Nos lo tomamos a broma, pero me gustaría decir que hay ciertas imágenes que no se deben mostrar. En las redes hay gente con 13, 14, 15 años y tenemos que protegerlos. Y no se puede hacer apología de muchas cosas. Para pasártelo bien no hace falta consumir alcohol. Vuelvo a decir a los influencers y a la gente que tiene muchos seguidores, como en este caso Anabel, que tenemos que ser responsables y tenemos que ser conscientes de que no podemos tomar las cosas como normales. Para pasártelo bien no hace falta consumir alcohol». Terminado el sermón, otros 600 euros a la saca y hasta la próxima.

