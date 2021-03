Paz Padilla ya ha superado la Covid: ¿cuándo vuelve a Sálvame?

Paz Padilla ha vuelto a las redes sociales y ha confesado cómo se encuentra ahora tras haber superado la Covid, pero ¡atención! porque no todo ha sido como creíamos ya que la humorista ha tenido que estar tres días ingresada en el Hospital para superar este virus.

“Buenas noches, estoy aquí, he vuelto. Hoy hace 14 días que me infecté del Covid. Los primeros días fueron muy sencillos, no tenía apenas síntomas, pero a partir del quinto día empecé con fiebre y me dolía todo el cuerpo y me costaba moverme del sofá. Todo iba bien hasta que el día octavo, empecé a sentir una presión en el pecho y no podía respirar” así comenzaba a contar su historia Paz Padilla y los ojos de todos los espectadores se volvían como platos al saber que no todo había sido cómo pensábamos.

De hecho, Paz Padilla ha acordado que se acordó de su compañero Jordi Sánchez y le hizo caso: “Me acordé de Jordi, el pescadero, que me decía ‘A lo más mínimo vete al hospital, no esperes’, le hice caso, me fui al hospital, me hicieron una placa y vieron que tenía niveles muy altos. Decidieron dejarme ingresada, he estado ingresada en la unidad de Covid, tres días sola en mi habitación. Ha sido un poc difícil, porque estás sola, no sabes qué va a pasar, no sabes si tu cuerpo va a reaccionar bien. Luego ya fui mejorando y me dieron el alta”.

Todo el mundo desconocía que había estado ingresada por Covid y nos ha dejado muy sorprendidos, peor lo cierto es que nos alegra saber que Paz ya ha superado el virus: “Tengo anticuerpos, así que estoy preparada para volver a la guerra. Nunca pensé que iba a pasar por esto”.