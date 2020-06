Pedro Sánchez llama a la unidad del país para reconstruir y renovar la economía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado a la unidad del país para acometer la reconstrucción y renovación de la economía, fuertemente golpeada por la hibernación a la que se ha visto sometida para hacer frente a la pandemia del Covid-19.

Así lo ha urgido Sánchez en un mensaje institucional pronunciado desde el Palacio de la Moncloa con motivo del fin del estado de alarma a partir de mañana.

El jefe del Ejecutivo ha reclamado para la reconstrucción el mismo tipo de unidad que se ha logrado entre los grupos políticos -exceptuando a Vox– para aprobar el ingreso mínimo vital, una medida inclusiva para no dejar atrás a los más desfavorecidos.

“Ahora toca la reconstrucción, tienee que ser lo más rápida posible, pero no consiste en restaurar un edificio para volverlo a su estaodo anterior, sino en remozar el edificio de nuestra economía”, ha ejemplificado.

A este respecto, ha señalado que los pilares sobre los que se asentará la renovación económica serán el cambio del modelo energético orientándolo hacia la descarbonización, la digitalización, la formación y la ciencia, y sobre los que se sustentan los recientes planes presentados para la automoción y el turismo, dos de los sectores que más se han visto afectados por la actual crisis.

En esta dirección se encaminarán los esfuerzos del Gobierno, como ponen de manifiesto, según ha citado el presidente, la Ley del Cambio Climático, la ley de Economía Circular, el Plan de Energía y Clima, la Ley de Educación y los planes de movilidad sotenible, comercio o vivienda, que se basarán todos ellos en criterios de sostenibilidad e inclusión social.

“Necesitamos sectores recuperados cuanto antes, pero renovados”, ha insistido Sánchez, quien ha apelado a recuperar la economía española y a renovarla como respuesta al nuevo mundo que ha surgido tras el Covid.

Asimismo, ha instado también a poner en pie un nuevo Estado de bienestar, para lo que ha anunciado la constitución de una Comisión Mixta Congreso-Senado para preservar el sistema de protección social. “Impulsaremos una Comisión mixta de evaluación, en el Congreso y en el Senado, para analizar con rigor el estado de nuestra sanidad, de nuestra ciencia, de nuestro sistema de atención a los mayores, en definitiva de nuestro sistema de protección social”, ha avanzado.

En opinión de Sánchez, lo últil es unir fuerzas, propósitos, lo eficaz es cooperar” ante los que ha tildado de “enemigos temibles”, como el paro, la pobreza y la exclusión social. “La unidad ha evitado contagios y puede y debe salvar empresas y empleo. Por eso nos necesitamos todos”, ha subrayado.

SÁNCHEZ PEDIRÁ RESPALDO A LOS GRUPOS POLÍTICOS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que en los próximos días solicitará el respaldo activo de los grupos políticos a las posiciones del Gobierno en las negociaciones dentro del Consejo europeo para la reconstrucción económica tras la crisis del coronavirus.

En este contexto, Sánchez ha puesto en valor el papel de Europa durante la crisis, asegurando que a raíz de la pandemia emergerá una nueva Europa que ha aprendido las lecciones de la crisis de 2008 para asistir a aquellos países más golpeados por la enfermedad.

“Contamos esta vez con una ventaja que no se dio en la anterior crisis, y es que de la respuesta europea a la pandemia también emerge una nueva Europa que ha aprendido la lección, y que ha buscado el acuerdo, la unión, en definitiva la solidaridad”, ha detallado.

En este sentido, Sánchez ha recordado que en la anterior crisis se comprobó que “el egoísmo, que la división entre países, y dentro también de los países, ahondó precisamente los problemas de la economía y los prolongó en el tiempo”. El jefe del Ejecutivo ha añadido que entonces hubo, “y lo hay ahora”, quienes vieron en la pobreza y en el paro de los países del sur una “especie de castigo merecido”.

“Tenemos por delante el horizonte de la reactivación de nuestra economía, a nivel europeo y a nivel estatal, no solo para reconstruirla, sino para hacerla más sostenible, más digital, más productiva, más inclusiva, para poner en pie una nueva economía”, ha enfatizado.

Por ello, ha llamado a no olvidar las lecciones de un pasado reciente y a hacer las cosas de una manera diferente. “Europa debe salvar a Europa y no como se hizo antes, no me cabe dudda de lo que vamos a lograr y europa recibirá un nuevo impulso”, ha sostenido.

En aras de este objetivo, en opinión del presidente, “España debe entenderse con España, por lo que solicitaremos un respaldo activo a las posiines del Gobierno. Europa debe vernos unidos”, ha indicado Sánchez.