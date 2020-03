Pedro Solá, novio de Elena, elogia su participación en Supervivientes

Elena, madre de Adara, lleva años de relación con Pedro Solá. Este último ha decidido elogiar a su pareja por su valentía.

Elena, madre de Adara, lleva años de relación con Pedro Solá. Este último ha decidido elogiar a su pareja por su valentía. No duda a la hora de recordar cómo la conoció, «La vi por televisión cuando Marc (su hijo) defendía a Rodri en ‘GH 17’ y me impresionó su voz. Le pedía a Marc que le solicitase el teléfono…no se lo dio, no hubo forma».

«Al cabo de un año ella me contactó por Instagram. Cuando vi el mensaje el corazón me hizo pluf . La enredé en cero coma hasta hoy» comenta feliz y enamorado.

«Elena es todo corazón, muy buena persona. La veo en una situación difícil… Creo que ella misma no sabía lo mucho que le podía afectar el hambre, el sueño, la lluvia…» indica.

Añade que «es una mujer muy luchadora y seguro superará todo lo que venga. La echo mucho de menos, a todas horas. No dejo de pensar en ella, muero por verla…». También comenta que entre Adara y su hermano Aitor se llevan bien, «Se llevan súper bien, la adoran. Tienen un grupo de Whatsapp sin mí. Vamos de vacaciones juntos, estuvo en primera línea en la boda de una de mis hijas… Consideran a Elena parte de la familia».

No duda a la hora de indicar que no va a Supervivientes porque le puede perjudicar como empresario. O lo que es lo mismo, que el concurso quizá no se ajuste demasiado a sus intereses como empresario. Esperemos que la pareja siga adelante tras este reto.

