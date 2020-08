Pelayo Díaz pide perdón en directo a Nuria Marín: «Ni pienso que seas una ‘choni’ ni me caes mal»

Nuria Marín consiguió estar en boca de todos después de su paso por el programa ‘Hormigas blancas’, en el que se habló sobre la vida de Bibiana Fernández y en el que el colaborador Pelayo Díaz se atrevió a decir que el vestido que llevaba la presentadora era choni. Ahora la televisiva ha contado en ‘Socialité’ que en el momento en el que se fueron a publicidad el estilista se acercó a ella para disculparse. «Salimos de plató tan pichis, todo bien», ha contado Marín.

Nuria Marín hablando de elayo Díaz/ Foto: telecinco.es

Por otro lado ya no piensa que su mono fuese choni y además en dicho momento fue defendida por Carlota Corredera. El traje se lo compro hace años y es de una conocida firma por lo que piensa seguir poniéndoselo porque tiene que amortizarlo, como ella misma ha matizado.

Y este incómodo momento ha vuelto a ser recordado por Pelayo Díaz, motivo por el que fue duramente criticado a través de las redes sociales que no tardaron en defender a la presentadora porque fue un comentario fuera de lugar.

Nuria Marín responde a Pelayo Díaz en ‘Socialité’/ Foto: telecinco.es

El estilista ha querido volver a disculparse en directo con Nuria Marín, por eso ha contactado con el programa socialista a través de una llamada telefónica: «Te llamo porque hice un comentario fuera de lugar y quería pedirte disculpas delante de todo el mundo. No quiero que la gente crea que pienso que seas una choni o que me caes mal. Aunque no lo parezca, debajo de todas estas capas de ropa, maquillaje y tupé yo también tengo mi corazoncito y no quiero que nadie sufra por un comentario mío».

Agua pasada

Está intervención ha servido para que Nuria Marín vuelva a aceptar las disculpas de Pelayo Díaz, aunque para ella desde el primer momento no tuvo ningún tipo de importancia, por lo que ha dicho: «Cuando ocurrió ni siquiera lo escuché, me enteré por las redes sociales, es una tontería, no tiene importancia».