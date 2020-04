Pelayo Díaz se defiende de las críticas por comprarse un perro de lujo durante el confinamiento

Pelayo Díaz ha sido duramente criticado en las redes sociales después de que a través de su cuenta de Instagram anunciara que había comprado un cachorro de la raza Pomerania junto a su marido en pleno confinamiento por el coronavirus. El perrito, al que han llamado Vidu, es un cachorro al que además han creado una cuenta de Instagram y no ha sentado nada bien a quienes defienden la adopción por encima de la compra, y más en momentos como este.

Pelayo Díaz presumiendo de su nueva mascota/ Foto: Instagram

Una de las personas que más le ha criticado ha sido la escritora Lucía Etxebarría, escribiendo en su cuenta de Instagram: «Estas personas están promocionando – a cambio de dinero, suponemos – a una empresa que te trae, vía MRW, en un transportín, ‘cachorros toy de lujo’ para que pases el confinamiento. Se supone que los compras, pero si las propias perreras no están permitiendo la adopción en confinamiento porque creen que la gente quiere adoptar en confinamiento o bien para salir a pasear o bien porque se aburre…».

Por otro lado, una de las conclusiones que ha lanzado ha sido la siguiente, añadiendo: «Si tanto te aburres con tu pareja ponte a leer un libro. O plantéate dejar a esa pareja. Pero no busques a un perrito que te alegre la vida porque los perros no están para eso. Son seres vivos con inteligencia y sentimientos, no juguetes».

Pero el estilista no ha querido quedarse callado, porque ha dicho: «Se fijan más en los errores que cometen los demás o en qué cosas no les gustan de los demás que en su propia vida. Si toda esta gente pusiera toda su energía en mejorar su vida, su trabajo, en tratar mejor a sus familiares a los que igual no llaman desde hace semanas, en tratar mejor al vecino…», respondía con contundencia. «Si se ocuparan de eso en lugar de centrarse en lo que hacemos, el mundo sería mucho mejor».

Andy McDougall y Pelayo Díaz posando con mascarillas durante la cuarentena por el coronavirus

Su gesto no ha gustado a casi nadie

Pero eso no ha conseguido que muchas personas sigan insistiendo en el hecho de lo que supone la compra de un animal, y más en un momento en el que tener perro se considera toda una ‘ventaja’ para poder salir de casa por el estado de alarma decretado por el Gobierno de España. Algunos mensajes sobre él dicen así: «Pelayo Díaz comprando un perro por una página como si fuera Amazon pero con animales y encima se lo llevan a casa en plena pandemia» o «El basura de Pelayo Díaz comprando un perro por una página como si fuera Amazon pero con animales y encima se lo llevan a casa en plena pandemia. Repetid conmigo: los animales no son juguetes y ADOPTA, no compres».