Películas que no sabías que ha protagonizado Antonio Resines

Los primeros pasos de Antonio Resines en el mundo del cine

> Antonio Resines tiene una amplia gama de grandes películas a sus espaldas. Debutó en 1989 con Ópera Prima, un largometraje de su amigo y compañero de facultad Fernando Trueba, con quien trabajaría en numerosas ocasiones a lo largo de su carrera.

Se abrió su camino entre los grandes del cine español protagonizando importantes cintas como La línea del cielo, Amanece que no es poco, Sé infiel y no mires con quién o La vida alegre. Su talento y gran carisma lo convirtieron en uno de los favoritos de la comedia española, sin embargo, no se limitó a este género.

