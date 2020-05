Peligra la final para Hugo Sierra en Supervivientes: su estrategia, al descubierto

Un concursante muy polémico

> Hugo Sierra ha mostrado competitividad en todas y cada una de las pruebas que se han celebrado en Supervivientes, aunque para muchos, el uruguayo ha demostrado tener muy mal perder en todas ellas. Las quejas contra sus compañeros eran constantes, algo que puso en alerta a la producción del programa y a sus compañeros. Esta reacción del uruguayo la pudimos ver hace unos días que, durante la última prueba de líder, se enfrentó sin reparo alguno a Jorge Javier Vázquez. Fue tal la discusión que a Hugo, en un arrebato de rabia y sin tener conocimiento de que tenía el micrófono abierto, espetó lo más grande del presentador. “Me gusta jugar siempre con las mismas condiciones que los demás, nada más. Si puedo estar aquí, que es una cosa bonita, me hubiese gustado tenerlo antes. Nada más. Porque aquí después de 100 días que no veo a nadie… No sabes ni lo que pensar”, explicaba Hugo.

Unas palabras que de inmediato tuvieron respuesta: “Te equivocas, no me vengas con cuentos, ¡no me vengas con cuentos!” Son unos cuentos ridículos como los del abuelo cascarrabias, por ahí no. Si quieres buscarte una excusa búscatela algo más elaborada pero no esa chuminada. ¡Stop!”. En un arrebato, y pensando que tenía el micrófono cerrado, Hugo Sierra espetó lo más grande del presentador: “Ahora tengo que decir lo que al señor le apetezca, ¡no te jode!”, espetó. Una gran metedura de pata que se suma a la estrategia que el uruguayo está llevando a cabo durante la recta final del reality.

