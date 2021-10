Penélope Cruz: «En los rodajes pienso que me van a echar»

El Hormiguero se está llenando de grandes rostros en esta nueva temporada. Tras la visita de Enrique Iglesias o Ana de Armas, este martes se ha sentado en el plató del programa de Antena 3 la actriz española más internacional, Penélope Cruz. Pese a su gran fama, esta es la segunda vez que la madrileña acude al programa de Pablo Motos, una cifra muy inferior a la de muchos otros celebs nacionales, que acuden cada temporada al espacio televisivo para dar a conocer sus nuevos proyectos. Algo que también ha hecho Penélope, que ha querido promocionar la película Madres Paralelas, dirigida por Pedro Almodóvar.

Tras la tradicional presentación, la actriz ha hecho acto de presencia en el plató, al que ha llegado enfundada en un elegante vestido de Alessandra Rich. Un traje de color negro con mangas largas, mini falda decorado con cuello de bebé y botones extra grandes. «Estoy muy contenta de estar aquí. Pero la próxima vez me dejáis hacer el baile con vosotros», le ha dicho divertida a Pablo. Un sentimiento mutuo, pues el presentador le ha asegurado que se alegraba mucho de verla, pero que la última vez que lo hizo -en la película Madres Paralelas- no pudo evitar llorar. «Me alegra mucho que hayas llorado con la película, eso significa que te ha emocionado. Espero que pase eso con el público. Me encanta esta película, es muy especial para mí», ha seguido la actriz.

A pesar de tener decenas de películas a sus espaldas, Penélope no ha dudado en reconocer que este podría ser «el trabajo más complicado que he hecho con Pedro». «Pero no lo digo como queja, sino como que qué gran regalo me ha hecho una vez más. Siempre ha confiado en mí para darme personajes que no había hecho antes, eso es una gran confianza en mí. No es que los otros fueran fáciles, están muy bien escritos y eran complejos, pero nosotros pasamos por meses muy intensos, a este personaje le van pasando cosas cada día y cuando piensas que no le pueden pasar más cosas le tiran otro reto encima». Una dificultad para la que estaba preparada de sobra, pues ha asegurado que «no se hicieron más de 5 o 6 tomas porque lo llevábamos muy preparado».

Una de las partes más difíciles llegaba terminada la grabación, cuando tocaba volver a casa. Y es que las emociones que sentían no siempre eran fáciles de dejar atrás, «tras la escena a veces me quedaba un resto sentada con los otros actores. Igual estaba en una esquina en una pared, procesando e intentando volver a esta realidad para no llevarme eso a casa. Porque eso no hace mejor el trabajo ni hace mejor tu vida. Cuando era más jovencita sí que pensaba que era un mejor resultado llevarlo a casa y que cuando más sufriera mejor resultado, pero no es realmente así», ha explicado Penélope Cruz.

Ha sido entonces cuando la actriz ha reconocido un miedo que tiene y que le acompaña en cada nuevo trabajo: «el primer día de rodaje te juro que siempre creo que me van a echar», ha dicho, reconociendo que ve en ello también una parte más positiva porque «creo que también es sano tener miedo, te hace estar a guardia».

Una confesión que demuestra que Penélope Cruz sigue teniendo los pies en el suelo y que pese a su gran fama mundial y que ha trabajado con algunos de los actores y directores más famosos del mundo también sufre el conocido como ‘síndrome del impostor’.