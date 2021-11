Pepe Navarro demostrará en Sábado Deluxe que no es el padre del hijo de Ivonne Reyes

Pepe Navarro hablará hoy en directo en Sábado Deluxe sobre las pruebas que confirma que no es el padre del hijo de Ivonne Reyes.

Pepe Navarro hablará hoy en directo en Sábado Deluxe sobre las pruebas que confirma que no es el padre del hijo de Ivonne Reyes. Se recuerda que hace seis años, al no comparecer ante el juez, este decidía considerarle padre de Alejandro Reyes que, por cierto, lleva cobrando una pensión del periodista desde entonces.

Resulta curioso que alguien tan inteligente y brillante, y no es ironía, como Navarro vaya al Deluxe, y no a un juzgado, a presentar las evidencias correspondientes.

En la previa se anuncian emociones fuertes ya que Navarro ha indicado que «ese joven el problema que tiene es que no sabe aún quien es su padre, y eso es muy grave. Si todavía sigues jugando con la mentira que su madre le ha ido dando durante 21 años muy mal te va a ir la vida».

«Lo bueno es que él haga borrón y cuenta nueva, nos vayamos ante un juez y le digamos: ‘Mire, este no es mi padre, este no me ha engendrado. Mi madre sabe quien es mi padre’». Pepe, con la ayuda de su hija Andrea, logró hacerle una prueba de paternidad a Alejandro, pero el juez no la admitió.

Es más, Reyes sometió a su hijo a una prueba y se determinó que Pepe no es el padre, aunque ella sigue defendiendo que sí lo es. «Él sabe que yo no soy su padre y el día que yo falte mi herencia se repartirá entre mis hijos, y ahí sí podrán hacerle y le harán la prueba y no podrá escapar. Cuanto antes lo haga, mucho mejor» comenta un Navarro que hoy podría ponerle el punto final a una polémica sin demasiado sentido. Nos gustaría conocer tu opinión al respecto. ¿Cómo crees que reaccionarán Alejandro e Ivonne a la entrevista? Esperamos tus comentarios.

