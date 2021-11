Pepe Navarro y las pruebas que confirman que no es el padre de Alejandro Reyes

Pepe Navarro y las pruebas que confirman que no es el padre...

Pepe Navarro se comió al presentador y a los colaboradores del Deluxe con su maestría. Sus pruebas parecían irrefutables y callaron muchas bocas.

Pepe Navarro se comió al presentador y a los colaboradores del Deluxe con su maestría. Sus pruebas parecían irrefutables y callaron muchas bocas. Tuvo a bien comentar que cuando Ivonne Reyes le indicó que estaba embarazada ellos no habían tenido relaciones. Incluso se inventó un reality que quiso vender a Antena 3 contando la historia de una embarazada famosa.

Ivonne prefirió hacer una exclusiva para la revista del saludo y todo comenzó a romperse. Navarro reconoció que tenía relaciones esporádicas con la antedicha, pero no fue nunca a cenar a un restaurante o tuvo una relación sentimental con ella tal y como afirma la venezolana.

Sobre la prueba de paternidad comentaba que «Yo tenía la convicción de que, al no haber pruebas, se apagaría lo que decía. Tuve la mala suerte de que, a pesar de demostrar que lo que decía era mentira, me adjudicaron la paternidad. El juicio fue un tanto extraño».

En 2017, se sometió a una prueba que confirmaba que no era el padre de Alejandro. Años después, un detective cogió un tenedor que había usado el joven, comparó el ADN con el de la primera prueba y se volvió a confirmar el mismo resultado. Dos pruebas que confirman que Pepe Navarro no es el padre por más que Ivonne Reyes siga afirmando lo contrario. Habrá que ver hasta dónde llega todo esto y de qué forma se resuelve judicialmente. Esperamos tu opinión sobre lo comentado por Pepe Navarro en su entrevista. Más claro no pudo hablar. ¿No te parece?

Curiosidades Televisión #Pepe-Navarro