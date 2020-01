Pilar Eyre cuenta la depresión y la ansiedad que Raphael sufrió en el pasado

Pilar Eyre comenta en Lecturas los detalles de la depresión que, presuntamente, habría experimentado Raphael hace varias décadas.

Pilar Eyre comenta en Lecturas los detalles de la depresión que, presuntamente, habría experimentado Raphael hace varias décadas. Eyre comenta que «Hablábamos mucho y Raphael me contaba abiertamente sus depresiones, algo que entonces nadie confesaba. ‘Subo a un escenario y sé que valgo para esto… pero en la vida, ay, en mi vida, a veces me siento en el cielo y otras me hundo en el más profundo de los abismos’».

De sus inicios le comentó el cantante que «éramos tan pobres que me tuve que poner a trabajar de recadero a los diez años… primero me salvó la voz y luego Natalia, que es lo más grande que me ha pasado en la vida».

Prosigue Eyre indicando del artista que «Un día me lo encontré demudado. Había creído sentir un infarto, cuando solo había sido un ataque de ansiedad provocado por haber cambiado dos veces de continente en el mismo día».

«Me cogía las manos temblando. ‘Ha sido horrible, me ha pasado toda mi biografía ante los ojos y he decidido no subirme más a un escenario porque me dejo un trozo de vida en cada actuación y eso no puede ser’. ¡La que se armó! Las fans venían a la redacción a pedirme explicaciones, y al final Raphael dijo que no era verdad, que había recapacitado y que seguiría con su carrera, porque sin su público no sabría vivir». Curiosas declaraciones que cambian la visión que tenemos de un cantante único que quizá esté afrontando ya la recta final de su carrera.

Vía | Lecturas

Curiosidades Música #raphael