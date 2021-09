Pilar Rubio le copia la sudadera a Sara Carbonero

La llegada del entretiempo es sinónimo de sacar las sudaderas del armario. Esta climatología tan traicionera e incierta aconseja lucir un look con varias capas para adaptarse a cada uno de sus estados a lo largo de un día. Sara Carbonero y Pilar Rubio lo saben y se han puesto de acuerdo para lucir la misma con tan solo unas horas de diferencia.

Tenemos todos los detalles de la prenda que está revolucionando la Red y que todavía estás a tiempo de adquirir. Se trata de una sudadera de Sandro Paris, de color melocotón, confeccionada en algodón orgánico y con la palabra Hope (esperanza) bordada en el pecho. Entre sus características destacan el corte oversize, así como los acabados en canalé. Su precio es de 175 euros.

La primera en lucir esta prenda fue Sara Carbonero. La periodista, que de aliarse con la esperanza y de mentalidad positiva sabe mucho, dejó aparcado por un día su estilo boho-chic al que nos tiene acostumbrados, cambiándolo por una estética más athleisure: sudadera, pitillo negro y deportivas. Perfecto para una cita con una buena amiga en uno de los restaurantes más trendy de Madrid. Ciertamente, el mensaje de la sudadera no puede venirle mejor a la toledana.

Tan solo unas horas después era Pilar Rubio quien apostaba por la pieza de Sandro. La presentadora se encontraba disfrutando de uno de sus días en Madrid -recordemos que vive a caballo entre Francia y España- y no dudó en darse un capricho gastronómico. «Yo soy más de doble hamburguesa que de hamburguesa con patatas. ¿Y vosotros?», escribía en una fotografía en la que se la veía sentada en una mesa del Juancho’s BBQ, uno de los locales de moda, especializados en hamburguesas, de Madrid.

En el caso de las presentadora no nos permitió ver con qué combinó la prenda. Cabe destacar que la fotografía ha alcanzado un gran revuelo porque varios usuarios dudaban de la credibilidad de que una chica tan fitness como Pilar Rubio. «Con ese cuerpo no te has comido una hamburguesa desde 1997». «Que te comes eso, no te lo crees ni tu», son algunos de los comentarios que ha tenido que soportar.

La sudadera de Sandro también ha llegado fuera de nuestras fronteras. Emma Roberts fue la pionera en usarla. La actriz subió esta imagen el pasado 8 de septiembre, una colaboración pagada con la casa de modas en la que transmitía al mundo entero su mensaje de esperanza. Lo complementó con falda y mocasines, demostrando las infinitas posibilidades que tiene la sudadera. No es por tanto descabellado que tanto Pilar Rubio como Sara Carbonero se hayan inspirado en la protagonista de American Horror Story.