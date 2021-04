¡Pillados! Kiko Jiménez desvela el porqué Rocío Jurado tenía pánico a Antonio David Flores

“No tenían huevos a hacer lo que hicieron con Fidel”

> Rocío Jurado, La más Grande, era aquella mujer que unía a todos y que todos se ‘cuadraban’ en su presencia por ser una gran matriarca. Sin embargo, vivía presa del pánico con Antonio David según Rocío Carrasco. Otra persona más, se une a este testimonio tan revelador: Kiko Jiménez. Él sabe mucho por lo que le contara su novia Gloria Camila y por lo que viviera. Pero hoy, ha llamado la atención carácter estaba atemorizada con Antonio David.

Rocío Carrasco dejaba caer algo pero sin decir nada…”No tenían huevos a hacer lo que hicieron con Fidel”, explicaba ella en referencia a cuando tuvo el accidente. Echaron a Fidel Albiac del hospital y recogieron hasta enseres personales de la casa de Rocío, para que Fidel no tuviera acceso, sin embargo, con Antonio Da, no sucedió lo mismo. Si fueron capaces de echar a Fidel, ¿por qué no hacer lo mismo con la persona que ya no quería Carrasco? ¿Qué poder tenía el malagueño que no tenía ni oficio ni beneficio por aquel entonces? Pasa la página, te contamos todos los detalles.

