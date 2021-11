Pinto Wahin: de sufrir bullying a lograr todo en el fútbol y tener un Grammy

Pinto Wahin o lo que es lo mismo, José Manuel Pinto es quizá el caso de jugador de fútbol más extraño del mundo. El que fuera portero del Real Betis, R.C Celta de Vigo y en el FC Barcelona, dejó el fútbol y la Primera División para dedicarse de lleno a la música, su gran pasión desde niño.

Su caso es uno de los más extraños porque hay muchos que conocen y recuerdan a Pinto y no conocen al cantante. Y público completamente distinto conoce a Pinto Wahin pero no, a José Manuel Pinto Colorado.

Pinto Wahin y su exitazo Santa Rita. ¿Por qué dejó el fútbol por la música?

El cantante de éxito internacional que cuenta con un Grammy Latino ha estado con Cotilleo.es presentando su nuevo exitazo musical: Santa Rita. En su palmarés concentran grandes títulos futbolísticos con grandes premios internacionales musicales.

[embedded content]

Estuvo en el considerado mejor F.C Barcelona de la historia por conseguir El Sextete (Las 6 copas que se disputan en un año a nivel de clubs). Durante los 6 años y medio que perteneció a la disciplina azulgrana logró: 2 Champions League, 4 Ligas, 2 Copas del Rey, 4 Supercopas de España, 2 Supercopas de Europa y 2 Mundialitos de Clubes.

Sin embargo, fue en su etapa en el R.C Celta de Vigo donde conquistó el trofeo Zamora (Trofeo al portero menos goleado en el campeonato liguero) y también la Copa Intertoto.

Pero, ¿cómo dejó el fútbol? ¿Cómo vivió aquella época? ¿Por qué se dedicó al mundo de la canción? Dale al play y disfruta de la entrevista que nos ha concedido. El exdeportista de élite, lo mismo canta, que salta a la comba, que hace break dance.

El palmarés musical de Pinto Wahin

[embedded content] [embedded content] [embedded content]

Pero si triunfos ha logrado en el deporte rey, triunfos ha conseguido como productor musical/compositor principalmente de Música Urbana.

En 2016 consiguió un Latin Grammy en la categoría de Mejor álbum de flamenco: Ámame como soy de Niña Pastori, siendo uno de los ingenieros de grabación del disco.

Alguna de sus composiciones/producciones están incluidas en películas de Hollywood. La Habana en la famosísima saga Fast & Furious 8 y Papi papi Ride Along 2 (Un novato en apuros 2). Zumba y Strong by Zumba también cuentan con canciones de este polifacético productor: Prendido en tus caderas y Fast Wind.

Pinto Wahin de un Latin Grammy a Fast & Furious 8 o a trabajar con CNCO

Ha trabajado con artistas nacionales e internacionales como CNCO, Orishas, Ruth Lorenzo, Cypress Hill, Dani Alves, Soprano…

Sin poder dejar de parar y «de maquinar» como decía su madre, en el año 2000 creó su propia compañía discográfica y de ahí, el nombre Wahin Makinaciones.

Sus grandes éxitos abarcan ámbitos de lo más variados desde el documental de éxito mundial Take the ball, Pass the Ball (documental relacionado con la etapa mas gloriosa del FC Barcelona que hizo historia. Pinto es productor/compositor de varias canciones de dicha banda sonora.

El artista de Sony Music Latin, también ha sido uno de los artífices de la música del Cirque Du Soleil del legendario futbolista Leo Messi: Messi10. ¡Qué menos por su amigo!

Pinto Wahin, un niño con bullyng por su nombre y apellido y como hizo de él, un arte

El de El Puerto de Santa María sufrió bullying de pequeño por su nombre y apellido. Un ejemplo de admiración absoluta, relata cómo lo superó y como convirtió aquello, en su nombre artístico. Con su ejemplo, ayuda a muchos chavales que se han visto en la misma situación que él.

Lleva con su mujer desde la adolescencia. Muerto de la risa, dice que la guapísima Elena Gross está hasta arriba de él. Bromas aparte, su mujer es su musa de esta canción y de la famosa canción de Ride Along 2 como podrás descubrir en el vídeo.

Solidario como él solo, siempre está muy pendiente de las causas más vulnerables y por eso suele recoger

Pinto Wahin crea el famoso método P13FIT para ponerse en forma saltando a la comba

Sus hijas, su inspiración para un nuevo deporte que está arrasando entre todo el público: P13FIT, un sistema muy fácil para saltar a la comba y poder practicarlo en cualquier excusa. Ya no hay excusas para no ponerse en forma de una forma fácil y divertida. Tanto es así que se ha puesto a saltar y nos ha puesto a saltar a la comba… ¿Quieres saber cómo hacerlo? Hay personas que comienzan con 60 años sin haberlo hecho nunca con una técnica de lo más infantil, como cuando éramos niños… ¿Te animas? Pues todo esto y mucho más en el vídeo. Dale al play.