Pol Badía defiende a Gianmarco tras su ruptura con Adara: «Se están diciendo cosas muy injustas»

La ruptura de Adara y Gianmarco se ha convertido en el tema del momento ya que nadie esperaba que este amor se terminara tan rápido. Ambos lucharon mucho por estar juntos pero lo cierto es que parecía que no iba a salir del todo bien. Gianmarco se fue a vivir con Adara aprovechando la ausencia de Hugo y les pilló la cuarentena, algo que parece que agradecieron porque estaban todo el tiempo juntos. Sin embargo, unos mensajes desencadenaron la ruptura de la que todo el mundo habla.

Tras varias entrevistas de los protagonistas, ahora ha sido Pol Badía el que ha hablado en exclusiva para Outdoor dando su versión de los hechos, puesto que es muy amigo de Gianmarco tras su participación en ‘El tiempo del descuento’ y no puede consentir que se diga que el italiano ha buscado esta excusa para marcharse a Italia: «Doy la cara porque estoy viendo que mucha gente pone en duda la palabra de Gianmarco, porque es mi amigo y creo que se están diciendo cosas muy injustas que no se merece. Mucha gente dice que me subo al carro y no me subo a ningún lado. Todas las actitudes que ella ha tenido con él yo las he vivido durante mi relación», dice tajante.

Pol Badía en el octavo debate de ‘GH VIP 7’

Además, el concursante de ‘El tiempo del descuento’ asegura que nunca habló mal de Adara con el italiano: «Nunca me metí a hablar mal de ella con él. Un amigo es el que te espera hasta que abres los ojos y te da la mano cuando te caes. Yo no me he metido para nada y nunca le he hablado mal de ella. Él sabe que tiene un amigo y me creo todo lo que dice». «Me lo creo totalmente. Cuando salió de ‘GH VIP’ yo no me creía que estaba enamorado de Adara. A raíz de quedarme noches y noches hablando con él en el hotel, me di cuenta de que sí que estaba enamorado de ella. Me lo creo cien por cien», explica.

Pol Badía piensa que Gianmarco y Adara no estaban al mismo nivel de sentimientos: «Yo sé cómo es Adara de primera mano, he estado con ella 11 meses y sé cómo es. Esto es una opinión exclusiva y personal, yo creo que no estaban en el mismo nivel de maneras de entender una relación. Compartían muchas cosas diferentes, pero por lo que le conocí a él sabía que no tenían futuro«. Además, ha dado la cara por Maestro Joao: «A raíz de su distanciamiento con ella se ha dado cuenta del tipo de persona que es. Adara es una persona que dice una cosa y sus hechos dicen todo lo contrario. Él no iba ni con uno ni con otro, era amigo de los dos».

Se cree el tema de los mensajes

Otro punto que ha tratado Pol Badía en la entrevista es el de los mensajes, algo que asegura haber vivido en primera persona: «Yo también la pillé hablando con otro chico. No voy a decir el nombre, pero yo en su momento vi un chat de Facebook abierto y vi una conversación. Cuando rompí con ella vi esas conversaciones y eran subidas de tono». «Una frase que siempre empleo con ella es ‘para mentir hay que tener memoria’. Lo que no cuadra es que un día diga una cosa y al otro día otra. Cada cosa que dice se contradice con la anterior», añade.

Adara Molinero durante la segunda gala de ‘Supervivientes 2020’

También ha asegurado que piensa que intentará con Hugo Sierra: «Totalmente, al que no veo capaz de volver con ella es a Hugo. Lo que tiene con él es distinto, comparten una persona en común, entonces es otro tema. No es un chico que pasó por su vida sin más, se van a ver siempre por su hijo. Cuando Hugo salga de la isla y vea todo lo que ha dicho Adara de él va a flipar. Si vuelve con ella después de todo… «.