¿Por qué Britney Spears ha desactivado su perfil en Instagram?

Britney desactivó su cuenta de Instagram antes del lanzamiento de sus muy esperadas memorias, The Woman In Me. El libro, que saldrá el 24 de octubre, fue noticia durante toda la semana cuando aparecieron adelantos explosivos que detallaban sus años como joven estrella ante el ojo público, incluida su famosa relación con Justin Timberlake.

Antes de abandonar Instagram, la superestrella del pop de 41 años expresó su preocupación por las reacciones del público a sus escritos. «No me gustan los titulares que estoy leyendo», tuiteó el viernes. «¡¡¡Es exactamente por eso que dejé el negocio hace 4 años !!!».

También recordó a la gente que el libro tiene historias de hace décadas y que se ve a sí misma contando sus experiencias pasadas con una actitud de «borrón y cuenta nueva.¡¡¡Estoy aquí para establecerlo así por el resto de mi vida!!! De cualquier manera, ¡¡¡eso es lo último y la m**rda sucede!!!. En realidad, este es un libro que no sabía que debía escribirse… aunque algunos podrían sentirse ofendidos, ¡¡¡me ha dado un cierre de todas las cosas para un futuro mejor!!!. Una vez más, mi motivo para escribir este libro no fue insistir en mis experiencias pasadas, que es lo que está haciendo la prensa y ¡¡¡es tonto y tonto!!! ¡¡¡He seguido adelante desde entonces!!!».

Esperemos que sea por muchos años y que Britney pueda reconducir su vida hacia nuevos territorios. De ti depende que conozcamos qué piensas al respecto. Abrimos las líneas de debate para que nos cuentes cómo ves el futuro de la otrora princesa del pop.

