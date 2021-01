¿Por qué cambia tu talla de ropa según la marca?

A las puertas de las rebajas 2021, las más esperadas de la historia hay un hecho que no podemos pasar por alto, no usamos la misma talla en todas las tiendas. En tiempos de pandemia en los que probarse unos pantalones es una actividad de riesgo, conseguir llegar a casa con las prendas que mejor nos sentarán es complicado. Las tiendas online tienen como ventaje que existe una guía de tallas, si sabemos más o menos nuestras medidas, es difícil equivocarnos, pero no imposible. La injusta realidad es que cada marca de ropa tiene unas medidas distintas, usar una 38 o una 36 es una duda razonable, no te confíes y toma nota de estos consejos antes de comprar cualquier prenda.

La talla de la ropa cambia según la marca

El efecto psicológico juega un papel importante en el universo de las tallas. Las marcas juegan con la autoestima de sus clientas principales y el sector al que van dirigidas. No es lo mismo una talla S de Bershka que de Massimo Dutti, el patrón hace que Bershka use tallas más pequeñas que Massimo Dutti. Un publico adolescente y unas piezas destinadas a cuerpos más pequeños son la excusa para cambiar de talla.

No poder saber la talla exacta sin ver la prenda en directo o conseguir unas medidas virtuales que nos permitan hacernos una aproximación será uno de los inconvenientes de estos días. La mente jugará un papel importante, como también la paciencia. No hay que tener prisa a la hora de comprar sea virtual o físicamente.

En estos tiempos después de unas vacaciones de Navidad con demasiados dulces y de un semiconfinamiento, se pide salir lo menos posible y algunos gimnasios están cerrados, es importante hacernos con ropa que se adapte a la perfección. Invertir correctamente el presupuesto en piezas que podremos usar en el día a día es fundamental.

Consejos para acertar con la talla

Tiendas como H&M tienen un limite de tallas en sus espacios físicos. Las tallas grandes solo se venden online. Es una política que algunas marcas siguen, es importante no desanimarse si en una tienda no se encuentra la talla adecuada o si vemos en la etiqueta un número enorme. Las marcas realizan los patrones en función de sus clientes potenciales, que no tienen porque ser la mayoría de la población.

Los maniquís son una 34. Nunca nos debemos fiar de los maniquís o de cómo queda en la modelo de la foto. Una prenda cambia radicalmente de la foto a la realidad, puede ser distinta. Probarse las piezas que nos gusten es necesario, pero también conocer las medidas. Mira bien los centímetros de cada tipo de prenda, te sorprenderás al descubrir que las diferencias entre marcas pueden llegar a ser de hasta 10 centímetros. Estos centímetros pueden destruir nuestra autoestima o evitar que estrenemos esos pantalones que acaban de llegar de una tienda online.

Cómo acertar siempre a la hora de comprar online

La mejor opción para poder acertar siempre es usar una talla de más ante la duda, medir bien nuestro cuerpo y optar por más. Si se trata de unos pantalones o de un vestido o falda, es tan fácil como añadirle un cinturón. Este truco nos servirá para ajustar la prenda al cuerpo. Además de quedar más cómoda, no nos apretará tanto y nos puede ayudar a perder kilos visualmente. Si tienes dudas entre una 36 o 38 opta por la más grande.

El punto es una buena opción. Sin saber realmente la talla, las prendas de punto o elásticas son una buena manera de conseguir que se adapten al cuerpo sin ser exactas. Si nos fijamos en algunas prendas son talla única, eso quiere decir que son bastante elásticas o tiene un patrón suelto que se puede adaptar a cada cuerpo. El tejido es ideal para poder acertar y usar la prenda durante más tiempo. Incluso si estamos esperando un bebé, un vestido de punto, calentito y cómodo lo podremos llevar unos meses e incluso después del parto quedará bien.

Las camisas y las sudaderas son fáciles de comprar. Las camisas las podemos comprar más grandes para que nos queden en versión maxi, con unos leggins quedarán de maravilla, no será necesario acertar con la talla. De igual forma las sudaderas, aunque queden grandes pueden ayudarnos a ganar seguridad y confort. En este tipo de prendas no tendremos miedo de darle a la M antes que a la S. De igual forma podemos comprobar que entre las tallas han una diferencia mínima, dentro de la misma marca no tendremos problemas para adaptarnos.

Si ya hemos usado con anterioridad una prenda de esa marca podremos reconocer perfectamente la talla adecuada. Sabremos si son tallas pequeñas o grandes, tener una guía o conocer las opiniones de aquellas que han comprado la prenda antes que nosotras será un plus que nos servirá de mucho. Prestaremos atención a la guía de tallas e intentaremos acertar al máximo a la hora de comprar, estas rebajas 2021 seguro que triunfaremos.