¿Por qué Carlos Sobera debería presentar, en solitario, Supervivientes?

Carlos Sobera demostró ayer que está de parte de la justicia y no como otros que apoyan lo que les apetece o lo que les dicta la cadena. Sin grititos, sin poses, sin raparse la cabeza y sin dárselas de protagonista, Sobera presenta de modo tranquilo y calmado, pero poniendo en su lugar a los concursantes.

Avilés, el amigo de la favorita del programa, intentó no hacer una prueba a ver si colaba (que no nos habría extrañado que Vázquez se lo hubiera perdonado), pero Sobera le dijo «Nadie puede tomar la decisión unilateral de no participar en las reglas que pone el programa. Tú eres profesional de la televisión y sabes que no podemos saltarnos esas reglas».

«No puedes ponerte en una posición de superioridad, es una situación que no te gusta pero que estás obligado a hacer. Puedes abandonar pero asumiendo las consecuencias, que son duras» continuaba.

Posteriormente, a Adara le decía que «Adara, podías haber llamado por teléfono. Tu madre te necesitaba y no has querido llamarme. Hubieras intervenido en el programa y habría defendido a Elena, que lo ha pasado mal hoy».

Y mientras tanto, mucha mano izquierda, mucha elegancia y un perfecto reparto de los turnos de participación para que nadie se queje. Ni polémicas, ni mamarrachadas, ni preguntas sobre las relaciones íntimas, ni caspa alguna.

Al menos uno, de todos los presentadores de Telecinco, se salva de la quema e intenta aportar algo de cordura. Ojalá presente en solitario las galas y que los otros se dediquen a bañarse en su propia vaciedad.

