¿Por qué las feministas no reaccionan contra Jorge Javier Vázquez?

Mucho 12 meses, 12 causas e invitaciones a Geles a Sálvame, pero Vázquez se comporta de forma misógina y dictatorial con las mujeres que llevan la contraria. Si lo de Belén se puede llegar a entender tras los 5 millones de euros que le hemos pagado a Telecinco todos los españoles, y a la contratación de las obras de teatro que perpetra por parte de ayuntamientos socialistas, esta no ha sido la única vez en la que el dictador de patio de colegio ha sacado a pasear su mala educación.

A Olvido Hormigos la cogió del brazo haciéndole daño y le espetó «eres una de las personas más sucias que ha pasado por Sálvame Deluxe. ¡Vete a la mierda! Sinvergüenza. ¡Anda ya, sucia! Basta ya. No tiene ni micro ni cámara. Aquí se acaba la carrera de esta señora. ¡Qué asco! ¡Qué gentuza! Es que no aprendemos y esta tía no debe pisar más un plató. Siempre nos ha pasado lo mismo. ¡Qué asco! No me gusta tener que hacer esto».

A Aída Nizar le dijo «si yo estuviera en la calle la hubiera llamado ‘¡hija de puta! La palabra es asco, bochorno, vergüenza, consternación… ¿Cómo se puede ser tan mala persona?, ¿Cómo se puede jugar con los sentimientos de esas familias?».

Y otros personajes, como Oriana o Maite Galdeano, no duda en ridiculizarlas hasta el extremo con el beneplácito de las «o sea, tía» de Galapagar. ¿Qué sucede exactamente para que no se atrevan a denunciar su actitud? ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar a este personaje al frente de un programa? Esperamos tus opiniones al respecto.

