Portia Rossi sale en defensa de Elle DeGeneres mientras su futuro laboral pende de un hilo

Elle DeGeneres es -o era- la digna sucesora de Oprah Winfrey como la presentadora más importante de la televisión en Estados Unidos y, por extensión, del resto del mundo. Su programa de entrevistas ‘The Ellen DeGeneres Show‘ es uno de los más longevos de la pequeña pantalla y por su plató han pasado infinidad de celebridades: desde el clan Kardashian-Jenner al completo, David Beckham e incluso Barack y Michelle Obama. Pero ahora este imperio se ha empezado a tambalear y DeGeneres podría ser un personaje público más que ha sido repudiado por su público tras salir a la luz lo que supuestamente se ocultaba tras la fachada.

Varios trabajadores y extrabajadores del programa denunciaron públicamente que en el equipo impera un ambiente tóxico por parte de grandes cargos hacia trabajadores que se encuentra por debajo suya. Hechos como gritos, menosprecios, acoso o prohibiciones (como la de hablarle directamente a la propia presentadora) era una tónica en el día a día detrás de las cámaras. Pero la cosa ha ido empeorando con el tiempo y ahora se ha sumado a todo esto también las denuncias de acoso sexual por parte de altos cargos del programa a otros empleados.

Unos hechos que han obligado a la productora del programa, Warner Media, a abrir una investigación y a platearse una reestructuración en los altos cargos del programa e, incluso, en la retirada de Elle DeGeneres como presentadora tras haberse dañado considerablemente su imagen pública. La propia presentadora rompió recientemente su silencio para pedir disculpas públicamente: «No he podido estar al tanto de todo y he confiado en que todos hacían su trabajo […] Claramente no lo están haciendo. Eso ahora cambiará y estoy comprometiéndome a garantizar que esto no volverá a suceder«. Pero es posible que a DeGeneres ni siquiera le de tiempo a implementar estos cambios ya que los rumores de un posible despido son cada vez más fuertes y varios medios estadounidenses ya lo dan por hecho. Y no solo eso, sino que se afirma también que James Corden, conocido presentador, sería quien tome el relevo al frente del conocido programa de entrevistas.

«Yo estoy con Ellen»

Pero no todo son detractores hacia la conocida presentadora, sino que también hay quien ha querido salir en su defensa. Ese ha sido el caso de la actriz Portia Rossi, esposa de la Ellen DeGeneres desde el año 2008. A través de su perfil de Instagram, en el que tiene más de un millón y medio de seguidores, compartía una fotografía en la que se puede leer: «Yo estoy con Ellen», y en el pie de foto añadió: «A nuestros fans, os estamos viendo. Gracias por vuestro apoyo«.

Portia de Rossi y Ellen DeGeneres en la alfombra roja de los Globos de Oro 2020

También la cantante Katy Perry, que fue de invitada al programa en varias ocasiones, ha querido mostrarle su apoyo públicamente: «Sé que solo puedo hablar por mi experiencia y no por la de otras personas, pero quiero reconocer que solo he sacado conclusiones positivas de mi tiempo con Ellen en el programa. Creo que todos hemos sido testigo de la luz y la lucha continua por la igualdad que ella ha traído al mundo a través de su show durante décadas. Te envío mi amor y un abrazo, amiga», eran las palabras de la cantante.