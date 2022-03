Premios Ídolo: derroche de glamour en la alfombra roja del cónclave de ‘influencers’

Los Premios Ídolo son una realidad. Después de muchos intentos por parte de Dulceida para dar cabida a una gala en la que se reconociera la gran labor de los creadores de contenido en una sociedad enfocada a la vida 2.0, ha sido este mismo día 24 de marzo cuando han dado el pistoletazo de salida los Premios Ídolo, una gala en la que tendrán oportunidad de participar algunos de los rostros más destacados de las redes sociales a nivel nacional.

El Teatro Rialto, ubicado en plena Gran Vía de Madrid, ha sido el encargado de acoger a las decenas de influencers que llevan meses preparándose para alzarse con alguno de los premios que elogian su trayectoria en algunas de las plataformas de Internet. Una ocasión de lo más especial que cuenta con Ana Milán como perfecta maestra de ceremonias, además de con un jurado de 12 profesionales, entre los que están Gerard Estadella y Paco López, los cuales tendrán que decidir qué famoso se alza con la victoria en cada una de las 19 categorías. Por si fuera poco, la velada también contará con la actuación de algunos artistas como Omar Montes, Jaime Lorente, Jedet, Ptazeta o La La Love You, entre otros.

A eso de las seis de la tarde, comenzaron a llegar los primeros invitados al evento. Como no podía ser de otra manera, estos Premios Ídolo han contado con una alfombra roja previa por la que han ido desfilando los influencers. Y es que, teniendo en cuenta que su principal fuente de ingresos son las redes sociales, era de esperar que por este photocall pasarían famosas y famosos enfundados en una serie de looks en tendencia que no pasarían desapercibidos para sus seguidores. Y así ha sido.

Jedet ha sido la encargada de abrir el que podría considerarse como el photocall más esperado del año. La actriz se ha enfundado en un ajustadísimo vestido rosa fucsia satinado con escote palabra de honor, el cual ha combinado con unos stilettos en azul celeste y una blazer negra apoyada en los hombros. Una combinación cargada de elegancia a la que ha puesto el toque personal con un recogido muy pegado, una elección de lo más acertada. Pero ella no ha sido la única que ha hecho gala de su distinción en esta cita. Tan solo unos minutos después, Violeta Mangriñán acaparaba todas las miradas al lucir tripita por primera vez en una alfombra roja con un vestido compuesto por un body negro y una rejilla que dejaba entrever sus piernas. Un diseño de lo más arriesgado con el que ha demostrado, una vez más, que este tipo de actos le sientan como anillo al dedo.

Aunque se ha hecho esperar, una de las grandes estrellas de la cita ha llegado a los Premios Ídolo. Esta es María Pombo. La influencer ha lucido un vestido negro con abertura frontal y escote a pico con el que ha posado momentos antes de saber si se alzará o no con alguno de los dos premios a los que está nominada. Y es que, teniendo en cuenta que es una de las creadoras de contenido más destacadas del país, su presencia era casi inevitable.

