Premios Ondas 2021: de Aitana a Roberto Leal en la gala

Un mes después de anunciarse los ganadores, los Premios Ondas celebran su 68ª edición. La cita es en Teatro Coliseum de Barcelona, cuya radio local (Cadena SER) lleva entregándolos desde el año 1954. Se trata de la fiesta audiovisual por antonomasia ya que reconocen a los mejores profesionales del año en los ámbitos de la radio, la televisión, la publicidad en radio y la música. A continuación, todos los detalles de la ceremonia.

En primer lugar hay que decir que este año los premios tiene una particularidad importante: cuentan con el apoyo oficial de la Unión Europea de Radiodifusión (UER). Este año se ha logrado superar el récord de participación, con más de 550 candidaturas procedentes de 17 países de todo el mundo. No obstante, no se puede seguir por ninguna televisión. El evento será retransmitido en directo desde la Cadena SER a partir de las 20:00h. Para quienes prefieran imagen, se podrá ver también en el canal de YouTube de la SER.

Una de las primeras en llegar a los conocidos galardones ha sido Aitana Ocaña, una de las artistas del momento. Si bien hace unos días acudía a los premios 40 Principales, ahora ha presenciado los Premios Ondas 2021. Esta vez ha optado por un vestido mini metalizado en color dorado de cuello redondo de diseño asimétrico.

Quien también ha posado con una gran sonrisa en el photocall ha sido Roberto Leal, que se ha decantado por un elegante traje de dos piezas azul marino combinaco con una camisa blanca.

Los Premios Ondas 2021 también reúnen a aquellos galardonados en 2020 y que no tuvieron su momento al no poder celebrarse el evento el pasado año, debido a la grave situación sanitaria. Este año vuelven en formato físico y con la ilusión de vivir una tarde grande.

Fue el pasado 20 de octubre cuando se dieron a conocer los afortunados que se llevarán a casa un Premio Ondas. Entre ellos hay nombres ilustres de la televisión, como Iñaki Gabilondo o Roberto Leal. Al primero se le distingue una dilatada e impecable trayectoria, un pequeño homenaje que llega después de su retirada, mientras que del conductor de Pasapalabra se destaca su «versatilidad, empatía, bondad y desenfado». El andaluz se mostró orgulloso y agradecido en sus redes sociales. Esas virtudes le han hecho ser elegido como Mejor Presentador de 2021.

Entre otros premiados destacan las figuras de Vicky Luengo y Álvaro Morte, Mejores intérpretes de ficción por Antidisturbios (Movistar+) y La Casa de Papel (Netflix), respectivamente; o al staff de la serie policial, que ha conseguido el premio a la Mejor serie de drama. En cuanto a la Mejor serie de comedia, categoría estrenada 2020, fue a parar a la ficción cómica Vamos Juan (HBO), y a Maricón Perdido (TNT).

Otra de las que recibirá premio es Aitana Ocaña. La exconcursante de Operación Triunfo ha sido galardonada en la categoría fenómeno musical del año «por ser una de las artistas más relevantes del pop nacional de los últimos años» junto a Pablo López. No ocultó su alegría en redes sociales: «Qué decir… No me creo todas las cosas bonitas que me llevan pasando desde hace ya cuatro años. Gracias Premios Ondas de corazón por otorgarme semejante premio. Gracias a toda la gente que trabaja conmigo y qué están ahí diariamente, disfrutamos el camino juntos. Nos vemos en la gala»

En definitiva, estos galardones tienen una gran reputación. 60 años, 6 estatuillas distintas y más de 1.500 premios otorgados después, hacen de los Premios Ondas no solo una gala sino mucho más. Convierten Barcelona en una fiesta, «La Fiesta de la Radio».