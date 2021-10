Premios Platino 2021: los ‘looks’ más esperados de la alfombra roja

El recinto ferial Ifema acoge este 3 de octubre los premios Platino 2021. La gran fiesta del cine iberoamericano entregará un total de 23 galardones incluyendo el de honor. Juana Acosta y Luis Gerardo Méndez son los maestros de ceremonias de estos reconocimos premios mientras la periodista Elena Sánchez presentará la red carpet del momento para la cadena pública. Alrededor de las 17:30 de la tarde han comenzado a llegar los primeros invitados a esta primera alfombra roja de otoño. Entre los numerosos rostros conocidos se ha podido ver a una María Pombo que ha compartido todo el proceso de su look a través de sus redes sociales, donde cuenta más de dos millones de seguidores.

La influencer se ha enffudado en un vestido largo asimétrico con abertura lateral en color rosa. El diseño que ha llevado la empresaria ha sido el satén, uno de las telas de la temporada estival. La parte superior de la pieza ha destacado por el corte de las hombreras. Ha combinado este outfit con unas sandalias de plataforma doradas, muy similares a las que llevó el día de su boda con Pablo Castellano. En cuanto al peinado, María ha lucido la melana lisa con la raya en medio y un make up donde los tonos tierra han sido los grandes protagonistas.

María Castaño ha puesto el toque mágico a una jornada marcada por el glamour que derrochan este tipo de eventos. La intérprete, conocida entre otras cosas por su papel en La que se avecina, ha lucido un vestido largo azul noche con escote griego. Además, ha llevado una especia de capa del mismo tejido que el resto de diseño.

Por otro lado, Castaño ha lucido un recogido y un maquillaje siguiendo la misma línea estilística que el resto del conjunto, donde ha destacado sus ojos con unas sombras a tono.

Ester Expósito se ha convertido en uno de los rostros más demandados no solo de nuestro país, sino de manera internacional. La actriz ha logrado coronarse como la reina de Instagram -cuenta con más de 28 millones de followers-, superando en seguidores a la mismísima Chiara Ferragni -26 millones de seguidores-.

La intérprete que dio vida a Carla en Élite ha apostado para la especial ocasión por un vestido negro de tirante fino con abertura lateral. Lo llamativo del modelito ha sido el tejido con el que está realizado el patrón, ya que la parte de la derecha cuenta con una serie de cadenas y abalorios y la izquiera por una tela monocolor. Sin duda, una silueta de lo más rompedora. Esta es, sin duda una de las noches más importantes para la actriz. Ester está nominada a Mejor Interpretación Femenina de reparto en Miniserie o Teleserie por su papel en Alguien tiene que morir.

Paco León también ha sido uno de los invitados a los premios Platino. El actor, uno de los más consagrados del septimo arte en nuestro país, ha vuelto a hacer gala de su particular estilismo. El actor se ha decantado por un traje al más puro estilo oriental en color negro formado por un dos piezas de chaqueta y pantalón de líneas fluidas. No te pierdas la galería de fotos que ha recopilado Look sobre los míticos galardones.