Primera bronca entre Elena e Ivana Icardi tras la unificación en ‘Supervivientes 2020’: «Haz tu show con otra»

Tras 11 semanas de supervivencia, los concursantes de ‘Supervivientes 2020’ han vivido por fin la unificación y todos han vuelto a convivir en una misma playa. Y aunque al principio parecía reinar la Paz en Honduras, poco han tardado en empezar las primeras broncas entre los concursantes. Y las primeras han sido Ivana Icardi y Elena, expareja y exsuegra de Hugo Sierra, quienes empezaron a discutir precisamente por el uruguayo y los comentarios que tuvieron lugar el pasado jueces en palapa.

«¿Hablabais mal de todo nosotros en vuestra isla?», querían saber unos compañeros de los otros que había escuchado ciertas cosas cuanto todavía estaba separados. «Fue, precisamente, por mi parte de Hugo y Elena el otro día que discutisteis en palapa», explicaba Yiya a Ivana Icardi, que ya tenía la mosca detrás de la oreja. «Igual lo dices de broma pero lo haces pinchando«, le decía directamente a Elena por los comentarios que había hecho.

«Hoy me he dado cuenta de la gravedad que había entre vosotros«, decía la madre de Adara reconociendo lo desafortunado de sus bromas. «Tú sabes quién eres, no es lo mismo que lo diga Jorge», insistía la argentina: «Me pongo en el lugar de él y que le estés apaleando y luego lo quieras defender… Pues te cojo tirria«.

Pero Elena no quería seguir discutiendo tras haber firmado la Paz con el padre de su nieto: «Le he dado una tregua y no quiero enturbiarlo. No quiero hablar de ello. Haz tu show con otra«, intentaba terminar la conversación. «Lo que te gusta es dar por culo. Ese es tu papel. Por eso estás tirando comentarios por lo bajini», insistía Ivana Icardi. Tras esto, Elena pedía disculpas a su compañera por sus palabras y la otra le devolvía la disculpa intentando amainar el ambiente en la playa.

Los concursantes lo volvieron a hablar en directo en ‘Conexión Honduras’ | Foto: Telecinco.es

Días más tarde, durante el programa de ‘Conexión Honduras’, los tres han podido hablar con Jordi González sobre cómo estaba su relación. Elena asegura haber enterrado el hacha de guerra con la expareja y que intenta estar en una situación «dulce» con su compañera. Pero para ella aún falta tiempo para comprobar si el perdón de Elena es realmente cierto o si todavía va a volver a hacer «comentarios de mal gusto». «Quiero creerla«, ya que para Ivana Icardi que la madre de la ex de su expareja haga ciertos comentarios no se los toma igual que si los hiciese cualquier otro. «Cualquier comentario es en respuesta a otro«, añadía Elena: «Tú y Hugo también… los dos», reconocía.

Pero en un momento que se estaban emitiendo imágenes en plató la cosa empeoró en la playa y los tres empezaron a protagonizar una fuerte bronca. La expareja volvía a unirse para ir en contra de la superviviente para hacerle ver que nunca había hablado de ella y que en cambio esta sí se había dedicado a hacer comentarios contra ellos dos. «A ti que cojones te importa dónde hablo las cosas. A ti lo que te gusta es estar en medio, llorar y quedar como una mierda«, le decía Elena a Ivana antes de que el presentador les pidiese que volviesen con el resto del grupo.

Hugo, molesto con Elena por su nominación

La conversación siguió entre Hugo y Elena tras las nominaciones de la anterior gala en la que la exsuegra dio su punto a su exyerno. «Iba a nominar a Ivana pero no podía», le explicaba al superviviente: «No te nominé nunca y tu me nominaste dos veces«, añadía. Pero a Hugo le seguía doliendo esa nominación por parte de la madre de Adara: «Me pediste una tregua y me nominas». Pero Elena no las tenía todas consigo y no dudó en echarle en cara que su malestar durante la gala no era tanto por su nominación como por lo que había hecho Ivana Icardi: «¿Me recriminas a mí eso? Yo miraría otras cosas, revista tu relación. El flaco favor que lo hicieron otras personas con sus lágrimas«, un reproche que Hugo no acaba de entender.