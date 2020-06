Primeras imágenes de Anabel Alonso tras haber sido madre por primera vez

Anabel Alonso no puede estar más feliz con su pequeño Igor en brazos. La actriz se convertía en madre junto a su pareja, la dramaturga argentina Heidi Steinhardt, el pasado 25 de mayo. Un nacimiento que ha venido a colmar su felicidad como ella misma nos ha explicado: “Estamos felices, es alucinante. Todo el mundo dice te va a cambiar la vida, es increíble, pero claro hasta que no lo vives no te das cuenta del milagro que es. Además es un niño tan querido y tan deseado que me paso el rato mirándole, no hago nada mas que mirarle”.

Un bebé que ha dado un giro de 180 grados a su vida: “Lo que he dicho más de una vez, como es algo que ya no entraba en mis planes ha sido como un regalo, estoy feliz, estoy como en una nube. No puedo pedir más, además está muy bien el bebé, está muy bien la madre y por ahora es muy tranquilo la verdad. Como es algo que no entraba en mis planes pues para mi es un regalo”. En cuanto a cómo se encuentra su pareja, Anabel explicó que Heidi está perfecta: “A ver es como todo, no hay ningún parto ‘hola que tal’ por mucho que digan, porque yo creo que esto es el secreto mejor guardado de las mujeres, el embarazo y el parto. Pero bueno, todo dentro de la normalidad, se recuperó muy bien”.

Así es el bebé de Anabel

Y es que Igor ha llegado para colmar su felicidad porque, además, es un bebé muy tranquilo: “Todo el mundo nos decía prepararos, dormir antes… Buen de momento, y toco madera, la cosa va bien, sus tomas y sus cosas pero no es especialmente guerrero”. Sobre la problemática de la pandemia de COVID-19, Anabel ha explicado que ambas se tuvieron que someter a pruebas antes del nacimiento: “A ella le hicieron el PCR y a mi también me las pidieron para poder entrar. Si no las hubiera tenido negativo no hubiera podido entrar. Los protocolos se exigen a tope”, y sobre el nombre, la cómica lo dejó en manos de su chica: “Pues lo decidió Heidi, a mi me gustó. Porque chica esto de elegir nombre es muy complicado. Porque además cuando ya te acostumbras a uno le coges como manía. Además era como original, cortito. En el País Vasco hubo unos años que se ponía mucho y tenía esa reminiscencia y nos encantó. Además de que no se usa mucho”.

Un nacimiento que ha dejado obnubilada a la actriz: “Estamos en una nube la verdad. Y es como que te cambia un poco tu sitio en el mundo, te cambia las prioridades. Es un poco pronto porque llevo una semana, pero si que te coloca en otro lugar. En un lugar maravilloso”.