Primeras imágenes de Mayte Zaldívar tras conocerse la enfermedad de su hija

Muy discreta, así se ha mostrado la ex de Julián Muñoz ante los medios de comunicación. Esta misma semana Kiko Matamoros daba a conocer en Sálvame que una de sus hijas, Elia, se enfrenta a una de las etapas más duras de su vida, ya que tiene que luchar contra el cáncer que padece. Unos días después, Zaldívar ha reaparecido, cabizbaja y sin querer hacer ningún tipo de declaraciones al respecto. “Muchas gracias”, se ha limitado a decir desde el dolor que siente a los periodistas que aguardaban su llegada.

«Es lo peor que me ha pasado en mi vida. Necesito un milagro del cielo en mi vida y todo lo demás no me importa nada», explicaba Mayte Zaldívar en una llamada telefónica con la redacción de Sálvame el día que se dio a conocer la dolencia de Elia. «Mayte está en un momento anímico bastante duro. Está personalmente muy tocada. Es un problema que afecta a una de sus hijas. Se le ha detectado un tumor. Ha empezado ya el tratamiento. Ya está recibiendo quimioterapia», contaba Kiko Matamoros al respecto.

«Las primeras noticias son positivas… La detección ha sido suficientemente pronto como para que el desarrollo no haya ido muy allá. Yo entiendo su preocupación, pero le he dicho que tiene que dar gracias a Dios. Su hija tiene 40 años recién cumplidos. Es una mala edad para este tipo de tumores. Porque por su propia juventud se potencia el desarrollo, pero si lo coges a tiempo también la naturaleza es más fuerte para soportar un tratamiento más agresivo y poder tener una recuperación positiva», comentó el padre de Diego Matamoros. «Entiendo que para un padre o una madre no es fácil… Es una cosa que ellos no querían que se trascendiera, pero efectivamente era irremediable que trascendiera», añadió el contertulio.

“El tumor se encuentra en una zona complicada, que normalmente suele tener unos efectos fastidiosos y dolorosos a corto y medio plazo, pero hay que ser optimistas porque está en muy buenas manos”, detallaba Matamoro, aunque instantes después lanzaba un mensaje con optimismo a la familia. «Creo que hay que ser positivos. Le mando un beso muy fuerte a su hija y a ella… y a Julián, que sé que lo está pasando muy mal. Sé que le esta afectando esto”, relataba con tristeza.

Esta noticia llega tan solo unos días antes de que se estrene el documental de Julián Muñoz: No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad. Testimonio en el que el expolítico contará en primera persona cómo vivió el noviazgo con Isabel Pantoja, su estancia en prisión y su separación con Mayte Zaldívar, entre otras cosas a la periodista Paloma García-Pelayo. Kiko Matamoros también revelaba en Sálvame que había hablado con Muñoz y el colaborador aseguraba que está completamente destrozado.