Princesa Leonor: «echaré mucho de menos esta tierra a la que tanto quiero»

Leonor ha vuelto a tomar la palabra. La Princesa de Asturias ha estado presente una vez más en la ceremonia de entrega de los galardones de la fundación de la que es presidenta de honor. La hija mayor de los Reyes ha regresado del Atlantic College de Gales, donde estudia el Bachillerato Internacional, coincidiendo con un descanso en las clases.

La Princesa ha pronunciado un nuevo discurso en el Teatro Campoamor, donde hizo su debut en la ceremonia de los premios en el año 20190. Vestida con un original y llamativo diseño de estilo retro de la firma española Bgo&Me, Leonor se ha convertido en el centro de todas las miradas y ha tomado la palabra justo antes de que el Rey pusiera punto final al acto de entrega de los galardones.

«Me alegra mucho volver a Oviedo para celebrar la entrega de nuestros premios», ha comenzado diciendo la Princesa, que ha explicado que a lo largo de los años ha visto a Sus Majestades «reconocer el trabajo bien hecho y las iniciativas y las ideas que hacen mejorar a las sociedades». Leonor ha recordado la importancia de «recordar que nuestros premiados son guía imprescindible para todos nosotros», ha sentenciado.

«Conoceros, vuestra obra y vidas, es algo que me motiva aún más en mi tarea de formarme y estudiar. Proyectáis sobre los jóvenes la certeza de que tenemos mucho que aportar», ha dicho la Princesa de Asturias durante su discurso#PremiosPrincesaDeAsturiashttps://t.co/ZItTp6c6Q8 pic.twitter.com/DU8qGj5mfT — RTVE (@rtve) October 22, 2021

En esta ocasión, Leonor, al igual que don Felipe, ha hecho una pequeña mención de cada uno de los galardonados: «pienso en todos los jóvenes que lo pueden hacer y en lo mucho que podemos aprender de vosotros. Os felicito a todos y os admiro. A Gloria Steinem, por su comprometida defensa de los derechos de las mujeres; a Marina Abramović, por su talento extraordinario y por la emoción que provoca en los espectadores; a Camfed, por su trabajo esencial en la educación de tantas mujeres y niñas que sufren discriminación o violencia; a Amartya Sen, que dedica su inteligencia a buscar soluciones contra las desigualdades sociales; a Emmanuel Carrère, por permitirnos sentir y ayudamos a entender al mundo; a Teresa Perales, por su fuerza, determinación y constancia; a los investigadores de las vacunas contra la Covid-19, que han demostrado que la ciencia aporta seguridad y progreso; y a José Andrés y su World Central Kitchen, por alimentar a personas que lo necesitan», ha dicho Leonor

La Princesa ha explicado lo que para ella significa tener la oportunidad de conocer a los premiados: «conoceros —vuestras obras y vuestras vidas— es algo que me ha motivado aún más en mi tarea de formarme y estudiar, proyectáis sobre nosotros, sobre los más jóvenes, la certeza de que también tenemos mucho que aportar, que podemos ser importantes y mostrarnos responsables para tratar de pensar en un futuro más sostenible, más justo, mejor para todos. Estudiar y observar vuestra obra, queridos premiados, me ilusiona y me llena de fuerza para seguir asumiendo mis responsabilidades y trabajar siempre con el mayor compromiso».

La hija mayor de los Reyes ha finalizado su discurso dando las gracias a todos los que apoyan a la Fundación, así como a los premiados: «gracias a todos los que hacéis posible que estemos hoy aquí; gracias a quienes apoyáis a la Fundación e impulsáis la idea de que la cultura, la ciencia, la solidaridad, son esenciales para nuestra vida en común», ha asegurado.

No ha querido perder la oportunidad de recordar lo que significa para ella participar en esta ceremonia: «vuelvo pronto a mis estudios con el recuerdo de una nueva entrega de premios que, una vez más, nos emociona y nos conmueve. Y echaré mucho de menos esta tierra, Asturias, a la que quiero tanto y donde mi hermana Sofía y yo nos sentimos siempre en nuestra casa. Gracias».