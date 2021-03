Príncipe William: «hablaré con mi hermano al respecto de su entrevista»

Ni comunicados, ni medias tintas, ni nada. El futuro rey de Inglaterra tiene claro que ha de hablar con su hermano Harry tras su polémica entrevista.

Ni comunicados, ni medias tintas, ni nada. El futuro rey de Inglaterra tiene claro que ha de hablar con su hermano Harry tras su polémica entrevista. De hecho, ha sido el primero en hablar claro de los comentarios de Markle.

Lo primero que indica es que «en mi familia nunca hemos sido racistas» para continuar indicando que posiblemente, ese comentario sobre la preocupación en Buckingham por el color de la piel de su sobrino estaba totalmente fuera de lugar.

«No he hablado con mi hermano, pero lo haré» comentaba William a pesar de que Harry habló muy bien él no sin reconocer cierto distanciamiento. Su opinión confirma la de Isabel II y sorprende que, de momento y en público, no diga nada de lo expuesto por Markle en referencia a que Middleton le hizo llorar. La seguridad de William al hablar del tema no deja lugar a dudas.

Siempre hemos dicho que una cosa es ser un personaje que se debe a una institución tan serie como la monarquía británica. Lo malo es que The Firm, como el príncipe Charles denomina a la familia, está formada por personas que tienen sentimientos y que necesitan hablar claro de lo que les sucede. Es decir, no siempre es sencillo callarse, morderse la lengua o dejar atrás insinuaciones poco adecuadas.

Al menos, no como en otro país, hay valentía a la hora de indicar que algo molesta y que hay que corregir algunas actitudes. Lo demás, es pura corte, pompa y boato. Esperamos tus comentarios al respecto de las declaraciones de William.

Casa Real #Príncipe-Harry #Príncipe-William