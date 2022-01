Pull&Bear: 10 vaqueros en rebajas para estar siempre a la moda

Jeans tiro medio slouchy

El primer vaquero de Pull&Bear es este slouchy de tiro medio con un diseño de cinco bolsillos y cintura con trabillas para el cinturón. El cierre es de botón y cremallera y son jeans hechos de algodón. Además del color azul oscuro del típico pantalón vaquero, también está disponible en azul medio, negro y gris. Y lo mejor es su precio, tan solo 9,99 euros.

Este no es el único, no te puedes perder todos los vaqueros de distintos colores, formas y diseños que te traigo a continuación. Pero no es lo mejor y es que todos los pantalones de Pull&Bear que he seleccionado no superan los 10 euros en su precio. ¡Atenta a las rebajas y las tallas porque están volando!