Pull&Bear tiene el vestido con el que triunfarás en Nochevieja

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y con ella la búsqueda incesante de un traje con el que dejar a familiares y amigos boquiabiertos. Como en cada temporada, Inditex se pone manos a la obra a la hora de crear los vestidos y conjuntos perfectos con los que sorprender a todos nuestros seres queridos por un precio de lo más asequible. Y en esta ocasión dentro de las firmas de Amancio Ortega se ha llevado la palma Pull&Bear, que ha conseguido realizar un vestido que ya promete ser uno de los grandes éxitos de las próximas semanas.

La marca low cost ha conseguido ponerse en la cabecera de influencers y celebrities gracias a un diseño que mezcla dos tendencias que nunca fallan: las lentejuelas y los flecos. Este vestido de corte mini de lentejuelas plateadas y cuello halter, sin mangas y con flecos ya es uno de los más vendidos de la tienda. El brillo y el movimiento que aporta el traje lo ha convertido en un must have que no podrá faltar en nuestros armarios en vísperas de Navidad. Y es que sea cual sea el evento en el que lo utilices, esta prenda es la opción perfecta para dar la bienvenida al 2022 por todo lo alto.

Teniendo en cuenta que los precios de estos atuendos se ponen por las nubes cuando se acerca la Nochebuena y la Nochevieja, podríamos esperar que este vestido tan trendy tuviera un precio muy elevado. Pero nada que ver con la realidad. Podemos encontrar este traje tanto en tienda física como en página web de Pull & Bear por tan solo 29,99 euros, y además, es combinable tanto con las reclamadas botas cowboy como con otros calzados más elegantes como sandalias o stilettos. Todo un chollo que nos salvará de la difícil elección de vestido que año tras año nos persigue cuando comienza el mes de diciembre.

Otra opción de Inditex

Si te has decantado por este vestido tarde y no lo has encontrado en tienda, otra de las marcas de Inditex te ofrece una opción de lo más atrevida que también está resultado ser todo un éxito entre los rostros más conocidos del panorama nacional. Bershka se ha propuesto llenar la Navidad de color con un vestido rosa satinado y de plumas. Este tipo de tejido se ha convertido en uno de los más reclamados para Nochebuena y Nochevieja, y desde la marca han querido dar un giro a lo convencional para apostar por un color con el que no pasarás desapercibida. Con diseño mini cruzado y apliques de plumas en las muñecas, este traje ha conseguido encandilar a las consumidoras. Y no es para menos, ya que además de ser muy original, su precio está en 35,99 euros. Aunque ¡aviso! Es muy probable que si te lo piensas mucho, cuando quieras comprarlo ya esté agotado. Así que cuando tengas oportunidad, corre a tu tienda más cercana y hazte con el vestido con el que te convertirás automáticamente en la reina de la pista.