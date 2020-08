¿Qué ha hecho Kiko Rivera en sus vacaciones para que le pongan a parir?

EL “SUELDO” DE GH DÚO, EMBARGADO

La primera vez que Kiko Rivera participaba en un reality era en GH Dúo. Hasta entonces, le había valido con las exclusivas y lo que le pagan las marcas por ser su representante. Sin embargo, como él mismo confesó durante el programa, todo lo que ganaba en el reality iba a parar a sus dedudores. Y es que el joven arrastra cuantiosas deudas a causa de su estilo de vida disoluto y abierto a todo tipo de experiencia. “Yo he tenido mucho dinero. He ganado muchísimo dinero, más de tres millones de euros… rozando incluso los cinco, pero me los he fundido muy rápido“, decía Kiko Rivera.