¿Qué ha sido de Rym Renom? Este es su brutal cambio físico

UN PRÍNCIPE PARA… RYM RENOM

> En la tercera edición de Un príncipe para tres princesas, el dating show anterior a MYHYV de Cuatro, presentado por Luján Argüelles, se presentó como una joven musulmana cool, moderna, que come jamón y toma champán -los musulmanes más ortodoxos se abstienen de alcohol y de carne de cerdo-, a la que le encanta el lujo, la moda y salir de fiesta. No dudó en reconocer que buscaba jóvenes con dinero. Se decía rebelde, aunque el encanto personal era más que evidente. Aseguraba que no se había enamorado hasta entonces, pero tenía muy claro que quería ser madre. Entonces tenía solo 24 años y un espectacular cuerpo.