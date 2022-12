¿Qué le pasa a Kiko Rivera para no poder moverse?

Kiko Rivera ha declarado que está totalmente inmóvil en el sofá de su casa y que no puede moverse por un nuevo problema de salud.

Kiko Rivera ha declarado que está totalmente inmóvil en el sofá de su casa y que no puede moverse por un nuevo problema de salud. Ha sido en su perfil de Instagram donde ha comentado una incidencia que le afecta directamente a su día a día.

«Tengo una fascitis plantar del carajo y duele. Tengo el pie como un mollete de Antequera. No me puedo mover» aclaraba con su habitual gracejo. La fotografía confirma que tiene el pie muy hinchado debido también a que padece gota y diabetes crónica.

«Me duele tela. Soy un pingüinito andando ahora mismo. Cuando se me quite volverá a caminar como Forrest Gump. ¿Sabéis el dolor que se siente? ¿Sabéis la putada que es no poder moverse?». Mientras tanto, confirma que estar todo el día en el sofá le provoca un «aburrimiento máximo» del que no parece tener claro cómo salir.

Lo importante es convertir su día a día en uno más llevadero. Tras su ictus, todo parece indicar que se está cuidando mucho más, pero no está nada claro que su salud vaya a mejorar. Por lo tanto, el tiempo será el que confirme cómo afrontará Kiko su futuro más inmediato.

Tras la muerte de su abuela y de su tío Bernardo, parece que las aguas están más calmadas que nunca. Lo que no está tan claro es que tenga la capacidad necesaria para limar las asperezas con su madre. Una madre que, por cierto, parece seguir en sus trece en lo que respecta a su relación con sus hijos.

