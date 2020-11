Debemos nutrirnos con las mejores vitaminas por fuera y por dentro. Así tanto para nuestro organismo como para la piel es necesario grandes dosis de vitaminas C, D y E. Pero ¿sabías que todo ello también es necesario para fortalecer nuestro cabello? Descubre qué te aporta la vitamina E al pelo, pues las propiedades que posee son numerosas.

Desde hidratación a regeneración, esto y mucho mas puede hacer esta vitamina para que tu cabello esté mucho más fuerte y vigoroso.

Hidratación

Uno de los beneficios que nos ofrece la vitamina E sobre el pelo es que le da aquella hidratación tan necesaria especialmente durante algunos meses del año como el verano y el otoño. Así dejamos de lado la sequedad para que el cabello se vea mucho mejor.

Regeneración

Otra ventaja es que permite regenerar el cabello. Esto lo vuelve más fuerte, evita la caída y aporta vida para que se pueda renovar. A todos nos gusta lucir pelazo y la única manera de hacerlo es dotando de vitaminas al cuero cabelludo. Con esto se renueva para que crezca y salga mucho más fuerte y sano, y todo ello se nota.

Suaviza el cabello seco

Como hemos reiterado, aporta la humedad que el cabello necesita para que no esté tan seco. Una de las particularidades del cabello seco es que está más encrespado, débil, se rompe y no está nada atractivo. La vitamina E permite suavizar el pelo, dejarlo más brillante y así se desenreda con mayor facilidad.

Aplicar en puntas

Para evitar este encrespamiento, lo mejor es aplicar un poco de producto con vitamina E sobre las puntas para que pueda estimular el riego sanguíneo en el cuero cabelludo.

Propiedades antioxidantes

Algo que queremos para nuestra piel son las propiedades antioxidantes. Y para el cabello también. Gracias a ello se frena el estrés oxidativo y los radicales libres que pueden causar una sequedad extrema y al final el cabello acaba rompiéndose y ofrece un aspecto dañado y sin vida.

Mayor brillo

¿Qué más nos aporta la vitamina E al pelo? una mayor brillantez. Cuando el pelo está seco y apagado, no brilla, está ahí tosco y no luce nada. Entonces no hacemos más que recogidos y peinados para que el cabello se vea menos, y lo seguimos estropeando. No cortes por lo sano (bueno lo que corresponda para que se renueve) y apuesta por la vitamina E para el cabello luzca más brillante.

¿Para qué tipo de cabello lo podemos aplicar?

En realidad va bien para todo tipo de cabello, pero siempre verás un cambio si el pelo está algo seco y necesita un extra de hidratación. Si está apagado también. Si tienes el pelo algo graso entonces aplica el serum o el champu con vitamina E sobre las puntas si no la raíz podría verse algo grasa.

Cuando veas que el cabello se cae más de lo normal, entonces esta vitamina también lo fortalece y evita que se caiga más de lo normal. Estas situaciones son del todo temporales, porque si se alarga en el tiempo, entonces es mejor que sigas algún tratamiento algo más fuerte.

¿Dónde encontrar esta vitamina?

Hay muchos productos de cosmética que llevan esta vitamina, especialmente para reforzar y rejuvenecer la piel. Pero como vemos, el cabello sale también reforzado gracias a los champús, acondicionadores, serums, aceites, y mascarillas que debemos usar para que el cabello esté mucho más fuerte.

¿Qué alimentos contienen vitamina E?

Aceites vegetales de maíz

Determinados frutos secos como la nuez o bien la almendra

Semillas

Algunos pescados azules

Hortalizas de hoja verde

Cereales

Aguacate

Espárragos

Jengibre en polvo

También puedes optar por suplementos de vitamina E para reforzar nuestro organismo en general porque de esta manera está todo el cuerpo a tono, uñas incluidas, y claro el pelo crece mucho más fuerte.