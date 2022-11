¿Qué tipo de proyectos quiere llevar a cabo Paz Padilla en Mediaset?

Paz Padilla tiene un contrato con Mediaset hasta noviembre de 2024. De momento, no tiene claro qué va a pasar, pero sí qué le gustaría hacer.

Paz Padilla tiene un contrato con Mediaset hasta noviembre de 2024. De momento, no tiene claro qué va a pasar, pero sí qué le gustaría hacer. En declaraciones al diario El Mundo reconoce que no tiene planes concretos para volver a la pequeña pantalla.

«Hasta que no lo digan ellos, no puedo decir nada. Que hablen los jefes. Yo no hablo nada. Pero a mí me gustaría algo como lo que he ido haciendo hasta ahora. Un programa divertido, gracioso, con humor. Lo que ellos quieran» aclara la gaditana con su gracejo habitual.

Preguntada sobre si volvería a Sálvame subraya que «Lo que ellos decidan. De hecho, yo sigo en contacto con muchos de los compañeros. Aunque no lo he visto porque estoy muy liada con el teatro… En realidad, creo ya estoy en otra etapa de mi vida, en otro proceso y, como yo digo, una vida son muchas vidas… Y yo trato de no volver a programas donde ya estuve. Ahora quiero avanzar».

De momento, se ha sabido que no estará presente en la nueva temporada de La que se avecina, «Sí, lo que pasa es que cuando me llamó Alberto Caballero yo estaba rodando la película ‘A todo tren’ y evidentemente no podía continuar. Pero él me dijo «no te preocupes, para la siguiente». Además reconoce que está a disposición de los directivos de la cadena para incorporarse cuando estimen oportuno a la parrilla. Ya veremos si hay espacio para ella o si, por el contrario, todo queda en agua de borrajas.

