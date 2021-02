Quien no corre vuela: Rosa López se viste de blanco tras presentar a su novio

Rosa López: años de sequía y amores pasajeros

> Rosa López, desde su salida de la primera edición de Operación Triunfo, no ha querido hacer públicas sus relaciones. Y es que, ha habido verdaderas épocas de sequía amorosa para la cantante de las que nunca se ha avergonzado: “tengo vida social y no soy ninguna monja”. Unas declaraciones con las que dejaba claro que estaba soltera pero no aburrida. Pero lo cierto es que también ha tenido sus romances, los cuales no terminaron muy bien.

Hasta ahora Rosa sólo se había enamorado dos veces en su vida. Su primer amor fue en la adolescencia y desconocemos de quien se trata. En cambio, su segundo amor fue al poco tiempo de salir de la academia de Operación Triunfo. El afortunado fue Pablo Muñoz Cariñanos, un médico con el que todo parecía una comedia romántica y terminó siendo una película de terror. Después de dos años de relación, el médico no pudo con la presión mediática y terminaron su noviazgo.

Tras esta ruptura que la dejó hecha polvo, Rosa tuvo varias relaciones. Estuvo otros dos años con su representante Cristóbal Sánchez Arco, pero no cuajó. Luego hubo muchos rumores que la relacionaban con músicos y escritores, pero los desmintió rápido. Hasta que llegó el que podría haber sido su gran amor, el futbolista José Luis Luna. Su relación fue breve pero intensa y terminaron fatal. Según el deportista, Rosa acabó la relación mediante un mensaje de texto, por lo que le guarda mucho rencor. Pero las cosas han cambiado y la cantante parece haber encontrado a su príncipe azul, al igual que su gran amiga Chenoa.

