Quique Jiménez

Torito ha sido siempre uno de los colaboradores más simpáticos de Telecinco. Ayer comentó que padece una grave enfermedad y que no está a gusto en Mediaset. Entró en Viva la Vida para hacer una de sus típicas colaboraciones, pero Emma García le propuso hacer la famosa escalera de las emociones.

En la misma comentó que «creo que me merezco más que salir cinco minutos a hacer el bufón en un programa.Yo llamé para estar aquí porque no tenía trabajo». No le falta razón al expresarse en estos términos.

Comentó uno de los pasajes más duros de su vida con estas palabras, «Hace 15 años me fui al Súper como un día cualquiera y de repente no podía respirar. Cogí un taxi y me fui al hospital, me vieron tan mal que me dejaron ingresado. Ese día me convertí en un enfermo crónico de una enfermedad letal».

Añadió que todo está bajo control y que sigue estrictamente el tratamiento recetado. Finalizó su brillante intervención comentando que «a veces es muy difícil hacer reír cuando mi corazón solo quiere llorar. Solo quería que vierais quien hay detrás del bufón».

Sirvan sus palabras para reivindicar el papel de un periodista con experiencia que siempre ha apostado por la sonrisa y por la picardía. A ver si Telecinco no lo fulmina y decide sacarle el máximo partido posible a su talento. De ti depende que conozcamos tu opinión al respecto de las declaraciones de uno de los personajes más significativos de Telecinco y del periodismo televisivo en general.

