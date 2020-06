Rafa Mora, contra Terelu Campos por un falso trato de favor: «Sigue creyendo que está por encima»

El pasado domingo tenía lugar la primera gala de ‘A propósito de Supervivientes‘ presentado por Sonsoles Ónega y con colaboradores de diferentes programas de Telecinco. Entre ellos Terelu Campos, en nombre de ‘Viva la vida’; y Rafa Mora, en nombre de ‘Sálvame’. Y como la mala relación entre la hija de María Teresa Campos y el programa de las tardes de Telencinco es bien sabida, el que fue tronista de ‘Mujeres y Hombres y Vicevesa’ tampoco le guarda especial cariño.

Rafa Mora acusó a Terelu Campos de creerse más que el resto | Foto: Telecinco.es

Ambos estuvieron a lo largo de la noche lanzándose diferentes ‘pullitas’ y hablándose en un tono que presagiaba que aquello acabaría saltando por los aires. Y así fue. De pronto Rafa Mora anunció lo siguiente: «El martes ponte ‘Sálvame’ a las cuatro porque a contar una cosa que ha pasado aquí. Voy a hablar de ti y quedas muy mal si lo digo«, advertía.

«Ella considera que puede tener ciertas licencias por ser quien es»

Finalmente, tras la insistencia de sus compañeros y le beneplácito de la dirección del programa, Mora finalmente acabó soltando esa supuesta bomba informativa: «Terelu Campos a día de hoy sigue pensando que está muy por encima de sus compañeros«, y procedía a contar qué fue lo que ocurrió pero de una forma suavizada.

«Nos han citado a una hora en concreto. Hemos llegado todos los compañeros, van a explicarnos un poco el funcionamiento y tal. Y Terelu no llegaba. Y nos explicaron que ella considera que puede tener ciertas licencias por ser quien es«, afirmaba el colaborador. Rápidamente, muchos de los compañeros que las cosas hubiesen ocurrido así.

Terelu Campos forma parte del grupo de riesgo | Foto: Telecinco.es

«Qué juego más sucio«, era la primera reacció de Terelu. «Me gustaría que Dirección habla y diga la conversación que hemos tenido». Rafa Mora siguió insistiendo en que su compañera no había querido acudir a la reunión de contenido para no compartir una sala con sus compañeros porque la ponían en riesgo: «Porque ella ha estado enferma«, haciendo alusión a los cánceres que ha padeció la hermana de Carmen Borrego.

«Terelu no ha venido por protocolo»

Tras esto, la propia Terelu explicaba el motivo de su ausencia: «Yo no entro en las instalaciones de Telecinco por toda la precaución que debo tomar como persona de riesgo«, y justificaba que había faltado tras haber hablado con dirección en torno a este hecho. «Terelu ha venido más tarde por protocolo», aseguraba Sonsoles Ónega tras recibir información por parte de la propia dirección.

Tras esto, Rafa Mora quiso disculparse por el malentendido, no sin antes lanzarle otra pulla a su compañera: «Si ella no se quiere juntar con la plebe, me parece maravilloso. Pido disculpas porque me he equivocado«. Finalmente Terelu Campos quiso zanjar la polémica de la mejor manera posible: «Hay personas a las que les da exactamente igual. Yo nunca me he creído más que nadie«.