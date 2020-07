Rafa Mora desvela el anillo que le regaló Tassio de la Vega a Alejandra Rubio como muestra de amor

Aunque tanto Alejandra Rubio como Tassio de la Vega coinciden en sus declaraciones en asegurar que no se ha roto su romance porque no se puede romper algo que no existía, hay quien cuenta una versión completamente diferente de cómo se han dado las cosas. Algo que también se puede dejar entrever cuando el empresario asegura que siguen siendo buenos amigos pero ella no termina de hablar de amistad al dirigirse a él.

Durante la tarde del domingo 26 de julio en ‘Viva la vida’, la hija de Terelu Campos confesó que, efectivamente, se está dando una nueva oportunidad con su exnovio Álvaro Lobo, con el que se reencontró después de sus días de vacaciones con de la Vega en Ibiza en la que la pareja tuvo algún que otro encontronazo.

Alejandra Rubio y Tassio de la Vega muy cariñosos en un beach club de Ibiza

Pero a lo largo del programa también se habló de que el empresario le habría hecho a Rubio un regalo que parece que quería recuperar. Ella no quiso hablar del tema pero sí aseguró que lo devolvería si se lo pidiera sin ningún problema. Un regalo del que Rafa Mora ha hablado en ‘Sálvame’, desvelando que se trataba de un anillo.

Tassio sí consideraba a Alejandra novia

Insistiendo en que Tassio de la Vega tenía proyectos de futuro con Alejandra Rubio y la consideraba su novia después de unos dos meses juntos, el colaborador ha desvelado que, tales eran sus sentimientos, que decidió regalarle un anillo cuyo precio asciende a los 2000 euros.

Rafa Mora contando el regalo de Tassio a Alejandra / Telecinco.es

«Para él, Alejandra sí era su novia por eso le regaló un anillo de 2.000 pavos«, ha asegurado explicando que se trata de un anillo de Cartier y, en concreto, un anillo que pertenece a la línea ‘True love’ (‘amor verdadero’). ¿Se pronunciará ahora ella sobre ese regalo?