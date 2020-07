Rafa Mora e Iván González se reencuentran en ‘La casa fuerte’ y Oriana se interpone en su amistad

Era uno de los reencuentros más esperados y por fin se ha producido. Rafa Mora se encontraba por los pasillos de Mediaset mientras se encontraban en el debate final de ‘La casa fuerte’ y el colaborador no se ha negado a entrar y reencontrarse con Iván González, su gran amigo pero con el que tiene unas cuentas pendientes tras su mala relación con Macarena, su novia.

Rafa Mora entraba asegurando que no quería ningún tipo de enfrentamiento y decía: «Me encanta que mi novia y mi amigo tengan una buena relación entonces pensé que igual al entrar en la casa no hacían un buen tándem pero como mínimo que la hubieras apoyado en las adversidades». Iván, por su parte, se explicaba: «En este reality he discutido muchas veces por defender a tu novia. Yo le dije a Oriana que si me daba a elegir me posicionaba con vosotros pero yo también he visto cosas que no me han gustado y no quería proteger a una persona que no me estaba demostrando la lealtad que me merecía».

Macarena escucha atenta la conversación | Foto: telecinco.es

El colaborador de ‘Sálvame’ ha querido tratar dos temas en concreto. El primero ha sido el tema de la rodilla, cuando Macarena se sienta en la de Iván y Oriana estalla por los celos: «Tú ahí no dices nada, ¿qué ocurrió?». «Tu sabes que Oriana es muy celosa y cuando me dijo eso empecé a reírme. Ellas empezaron a discutir y yo me quité un poco del medio». Por su parte, Rafa Mora decía: «He sufrido mucho. Entiendo que Iván ha hecho su concurso, tenía una situación muy compleja y eso también hay que decirlo».

Labrador y Oriana metiendo cizaña

Sin duda, otro de los temas a tratar fue cuando Iván González sacó a la luz el tema de una supuesta deslealtad de Macarena que Labrador le había contado fuera de cámara, algo que a Rafa Mora sentó muy mal: «Lo único que no entendí fue cuando Labrador le dijo un cotilleo, cuando sabes que su vida es un cotilleo y que solo me odia, con maldad te coge y te dice una cosa fuera de cámaras, si tú me quieres y dudando que te lo hayas creído, ¿por qué lo haces público?».

Iván hablando con Rafa mientras Oriana se inmiscuye | Foto: telecinco.es

Tras esto, la guerra estaba servida porque Labrador aseguraba que estaba harto y que lo tenía por escrito, mientras que Iván parecía no dudar de lo que le había contado en el concurso: «Yo he visto comentarios que ha hecho Macarena que no me han gustado. Empecé a atar cabos, a hacer mi puzzle, Labrador me dijo eso y me dijo que tenía las pruebas». Como no podía ser de otra manera, Oriana entraba en acción y cargaba contra Rafa Mora por su pasado como tronista, algo que Iván ha resaltado que no le gustaba. Finalmente, la conversación no ha llegado a ningún puerto y, probablemente, tarden en arreglar su amistad.