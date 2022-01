Rafa Nadal estrena en Australia un espectacular reloj de 187.000 euros

Rafa Nadal ha retomado la competición en el Open de Australia y como suele ser habitual, no ha querido dejar de lado una de sus tradiciones. El tenista ha vuelto a estrenar reloj en las pistas de las Antípodas de España y no se trata de un modelo cualquiera. No es ningún secreto que Nadal es un gran apasionado de este tipo de accesorios, en especial de los de la marca Richard Mille, de la que es embajador desde hace varios años. Por este motivo, ha sido un modelo de dicha firma el que ha lucido en el torneo. En este caso se trata de un RM 35-03 Automático Rafael Nadal, valorado en 187.00 euros.

Desde que en 2008 luciese el Tourbillon RM 027, se han creado diversos modelos inspirados en la trayectoria del deportista, que suele llevarlos coincidiendo con los torneos más prestigiosos del mundo, como ha sido este caso.

Esta vez, el modelo está pensado para todos aquellos que persiguen la excelencia, según revelan desde la marca. A diferencia de los anteriores, esta edición cuenta con una llamativa novedad a nivel técnico: un rotor mariposa, que es un novedoso mecanismo de cuerda. Esta invención patentada concede al portador el control directo del armado del movimiento automático. Se trata de una forma totalmente inédita de mantener el vínculo con el reloj en cualquier circunstancia.

Este mecanismo es toda una novedad en materia de innovación que hace de este modelo una gran apuesta por la tecnología, según explican desde la marca: “hasta ahora, cualquier modificación de la geometría del rotor debía ser realizada por uno de nuestros relojeros autorizados. Así que nos propusimos perfeccionar este sistema para ofrecer al portador la posibilidad de adaptar directamente la velocidad de armado del reloj. Es como si un conductor pudiera cambiar el estilo de transmisión de su vehículo y pasar del uso urbano al de competición sencillamente activando un modo deportivo”, recalca Salvador Arbona, director técnico de Movimiento de Richard Mille.

El reloj está elaborado con piezas de carbono, cuarzo y titanio, lo que le confiere no solo ligereza, sino también resistencia. Hay dos versiones que destacan por su colorido, en tonos azules y rojos. En cuanto a la caja, tiene un tamaño de 43,15 x 49,95 y 13,15 mm de grosor, incluyendo 20 tornillos de spline para su ensamblado. El cristal es de zafiro con tratamiento antirreflejos en ambas caras. El propio Rafa Nadal compartió los detalles de este nuevo modelo con una serie de fotografías en su perfil de Instagram en el mes de diciembre, aunque no había sido hasta ahora cuando se lo habíamos visto en un torneo.

Una especial conexión

Son muchas las figuras destacadas del panorama internacional que tienen una pieza de Richard Mille, pero entre ellas se encuentra el Rey Juan Carlos. El padre de Felipe VI, que además mantiene una especial amistad con el tenista, lució un reloj de la marca en uno de los torneos de Roland Garros en los que fue a ver al mallorquín. Precisamente hace unas semanas, el Rey Juan Carlos reapareció en público en Abu Dabi para ver a Nadal y tras un breve encuentro con él, el tenista anunciaba su positivo en coronavirus. Por su parte, don Juan Carlos se sometió a una prueba PCR cuyo resultado fue negativo.