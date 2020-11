Rafa Nadal se sincera’: De sus tensiones con ‘Mery’ a la lesión que casi le cuesta la carrera

Este viernes se ha convertido en el gran protagonista de ‘Mi casa es la tuya’ Rafa Nadal. Deportista que ha logrado lo inalcanzable y que ha supuesto un antes y un después en el deporte español. Esta vez ha dejado la raqueta de lado para formar parte de esta nueva entrega presentada por Bertín Osborne donde de ha sincerado sobre algunos aspectos de su vida por ahora desconocidos. Se ha podido ver también a un sincero y divertido Rafa Nadal en una distendida charla con el presentador que no ha dejado indiferente a nadie.

Hasta Mallorca, concretamente Manacor se ha desplazado Bertín para poder conocer más a fondo al eterno ganador en la pista de tenis. En su llegada a la Rafa Nadal Academy, el presentador ha podido conocer las impresionantes instalaciones del recinto donde el deportista entrena junto a su amigo y entrenador Carlos Moya. Sonriente y tranquilo, el ganador del último Roland Garros ha recibido a Bertín. Ambos se han fundido en una conversación en la que Nadal ha narrado sus secretos más ocultos y ha desmontado algunas leyendas que se han dicho sobre él así como un recorrido sobre los grandes retos profesionales a los que ha tenido que enfrentarse el mallorquín.



Durante la entrevista, Rafa Nadal ha contado uno de los episodios más duros de toda su carrera profesional. Incluso, narra cómo casi tiene que abandonar la cancha de tenis para siempre debido a una fuerte lesión que todavía tiene. “Con la primera lesión que tuve en 2005 me levanté cojo porque el hueso escafoides se partió, por eso tengo en el pie una especie de bulto”, explica el reconocido tenista mientras desvela que tiene que jugar con el pie vendado para evitar que le duela. “Me llegaron a decir que no creían que pudiera jugar a una alta intensidad”, confiesa. Sin embargo, Rafa Nadal encontró la solución en un viaje a Madrid y gracias al doctor Maceiras pudo recuperarse, ya que diseñaron una plantilla para que desviara el punto de apoyo. “Ya no la uso”, explica Rafa Nadal.

“Me fui a Portland donde está la sede de Nike para que me diseñaran el calzado a medida y gracias a esa plantilla pude jugar al tenis”, desvela el mallorquín. Esta lesión -Müller Weis es una lesión degenerativa que tiene su pie izquierdo y que debilita el hueso y la articulación escafoidea- que tiene nombre y apellidos es la que casi le cuesta una temprana retirada al tenista. También ha confesado que ha tenido algún que otro bajón psicológico durante todos estos años en los que el tenis se ha convertido en su estilo de vida. “He querido dejar el tenis de manera temporal. Ocurrió el año pasado pasado y en 2018 porque fue un año muy malo a nivel de lesiones. El 2019 lo empecé com problemas físico y al final me terminó afectando, pero gracias al equipo y a mi familia me repuse de esa mala racha”, se sincera.

Además, durante la conversación con Bertín, Rafa Nadal ha dejado al decubierto una leyenda que se decía sobre él de que jugaba con el brazo izquierdo de manera consensuada y premeditada. Lo cierto es que el tenista ha explicado que fue de casualidad a la edad de 10 años mientras estaba entrenado. “Yo hago todo con la derecha, menos jugar que lo hago con la izquierda” cuenta ante el asombro del presentador del formado de Mediaset.

Si algo ha dejado claro durante los 120 minutos que ha durado esta entrega de ‘Mi casa es la tuya’ Rafa Nadal es que es un apasionado del deporte, una persona que no le gusta el conflicto y que prefiere llevarse bien con todo el mundo porque de esa manera es “más feliz”. En cuanto a su vida sentimental ha vuelto a hacer gala de su discreción y hermetismo y tan solo ha lanzado alguna que otra píldora de su relación con ‘Mery’ como llama cariñosa a su mujer con la que contrajo matrimonio el pasado año tras 14 años de relación. “Es una persona muy buena. Nunca discutimos”, dice con una sonrisa de oreja a oreja.

“No ha cambiado nada entre nosotros desde que nos conocemos. Y en cuanto al confinamiento ella lo ha pasado mejor que yo porque ella trabajaba y yo apenas tenía espacio para entrenar porque el encierro lo pasamos en un apartamento”, narra Nadal. Tampoco ha podido faltar la pregunta por parte de Bertín Osborne sobre si quiere aumentar la familia. “Me encantan los niños. Pensaba que a los 30 me retiraría, pero se ha ido alargando, entonces…”, cuenta entre risas dejando claro que sí quiere ser padre en un futuro.