Rafa Romera (‘OT 2020’): «Me gustaría grabar un EP con cinco canciones que ya tengo pensadas»

Rafa Romera se ha alzado con el título al más querido de ‘OT 2020’ por su desparpajo y la alegría que desprendía por la academia. El artista ya tiene su primer single en el mercado, ‘Díselo a la vida’, canción que se ha convertido en el himno de la edición, algo que le llena de alegría. Ahora nos ha contado todo lo que tiene en mente para seguir disfrutando de la música.

Rafa Romera: Llevo unos días que estoy asocial con respecto a las redes porque esto empieza a pesar. Al principio era bonito dentro de lo que cabe pero la cosa se está alargando. Como estoy con la familia distraído pues intento evadirme un poco.

B: Al haber estado ‘encerrado’ en la Academia, ¿crees que puedes estar llevándolo un poco mejor?

R.R: En realidad no tiene nada que ver porque la Academia tiene ocupaciones. Es una Academia y tienes que hacer cosas. Estás mentalizado en que tienes que aprender y esto es estar en tu casa y tener mucho tiempo para pensar.

B: ¿Por qué decidiste presentarte a ‘OT 2020’?

R.R: No tenía pensado presentarme porque pensaba que mi estilo de música y mi forma de cantar no creía que pegaran allí. Mi expareja me dijo que si quería presentarme con ella y nos fuimos a Málaga. El día de antes dije ‘creo que no voy a ir’ pero me insistió y fui.

Rafa en la foto oficial de ‘OT 2020’

B: ¿Qué sentías cuando te iban diciendo que sí?

R.R: Es una sensación emocionante. La primera fase, cuando estás en la cola tan grande, que tanta gente canta bien, te da un poco de miedo. Cuando me pusieron la pegatina y todo el mundo empieza a aplaudir, alucinas. Ya en la segunda fase, alucinaba. En la fase final, cuando estuvimos esperando a que nos llamaran para confirmar que estábamos en el casting final, estuve super nervioso. No me podía relajar.

B: Llegaste a ‘OT 2020’. ¿Cómo fue esa primera vez en el plató?

R.R: El escenario lo veo muy acogedor porque estás cerca de la gente. Parece que tiene mucha dimensión pero no es tan grande. Por esa parte bien, porque estaba más tranquilo. Pero había mucha gente y no estaba acostumbrado a eso. Te vienes arriba porque ves a la gente que está participando.

B: ¿Cómo describirías tu experiencia en la academia?

R.R: La describiría como algo muy intenso, tanto emocionalmente como profesionalmente. En tres meses te llega mucha información de la que no tenías ni idea. A mí me gusta la música pero hay cosas que aprendí en la academia que no tenía ni idea. Te das cuenta de lo que no sabes realmente.

B: ¿Qué ha supuesto para ti participar en ‘OT’?

R.R: Madurar como artista. Coger carrerilla para empezar la carrera a tope con un single ya fuera. Trabajando como se tiene que trabajar y como me han enseñado. Al fin y al cabo es ‘Operación Triunfo’ y ellos saben perfectamente cómo tienes que trabajar para llegar lo más lejos posible.

B: ¿Cómo surgió ‘Díselo a la vida’?

R.R: Surgió en una casa rural. Canté el estribillo, saqué unos acordes y me fue saliendo sola. A mis amigos les gustó, estuvimos cantándola y cuando llegué a casa le escribí una letra. La canción va enfocada a mi manera de vivir la vida y la percepción que tengo de la vida hasta este momento.

B: ¿Qué supuso para ti que fuera escogida como canción grupal?

R.R: No te lo terminas de creer. Entrar en ‘OT’ ya te impresiona, no te lo crees y ya que te pongan tu tema en la grupal es tremendo. De repente, un tema que es mío, está sonando en una grupal. Es muy fuerte.

B: Además se ha convertido en el himno de ‘OT 2020’.

R.R: En el casting ya lo cantábamos juntos y era como algo nuestro. El himno se suele escribir entre todos y lo suyo era que lo hiciéramos juntos pero no salía, no nos poníamos de acuerdo. Cuando fuimos a la firma vimos que todo el mundo la cantaba y mis compañeros estaban de acuerdo en que fuera ‘Díselo a la vida’ y así se quedó.

B: ¿Qué ha supuesto tener un primer single en el mercado y tan pronto?

R.R: Es fortísimo porque de cantar el tema en bares y en mi casa, te encuentras que está fuera, que lo canta todo el mundo. Es impresionante. Ya he metido cabeza en el mundo de la música.

B: ¿Pensabas que iba a suceder tan deprisa?

R.R: No, lo que sí tenía pensado eran muchas canciones que tenía compuestas y con ganas de grabar, pero nunca en la vida hubiera pensado que la iba a grabar en el programa. En las demás ediciones no había pasado esto y es genial. Este año han fomentado nuestro desarrollo, que es lo más importante para un artista. Han fomentado las ganas de componer, escuchar nuevas músicas… Mejor imposible.

B: Háblame de la relación con tus compañeros y compañeras. ¿A quién te llevas como amigo/a del alma?

R.R: Me los llevo a todos porque me llevé bien con todo el mundo y los quiero un montón. Después tengo a Jesús, que nos entendemos muy bien, tengo una relación especial, se ha convertido en un hermano del alma. Tenemos muchas cosas en común, su vida ha sido muy parecida a la mía y nos sentimos identificados.

B: ¿Me cuentas algún cotilleo de la edición?

R.R: Cotilleos no hay porque todo se ha visto en el 24 horas.

B: ¿Cómo vivías el momento del jurado?

R.R: Es normal, me daban caña porque tienen que decirte las cosas y buscar el fallo. Hay formas y formas de decir las cosas, hay críticas constructivas que te hacen crecer como artista y como persona y hay críticas destructivas que lo que hacen es cohibirte y meterte en un bucle.

B: ¿Te ocurrió eso a ti?

R.R: Entré un poco en bucle con el tema de la afinación porque muchas veces no lo entendía. Es verdad que a lo mejor no tengo una técnica porque no he estudiado música, la dejé porque me frustré. Me falta mucha técnica y eso era un choque de realidad, tengo que seguir aprendiendo, estudiando técnica vocal y demás. Me daban mucha caña.

B: ¿Te daba rabia que te dijeran que tenías poca voz pero que el carisma lo suplía?

R.R: Un poco sí porque, ¿qué es una gran voz? Para gustos colores, porque yo escucho al Canijo de Jerez y me quedo embobado por la forma que tienen de expresarse.

Jesús Rendón y Rafa Romera en la Gala 4 de ‘OT 2020’

B: ¿Hay algo de lo que te arrepientas de tu paso por la academia?

R.R: Siempre se pueden hacer las cosas mejor. Me hubiera gustado trabajar más y estar más a tope. Es verdad que entré en un bucle y eso me impedía pensar con claridad y estaba cohibido. Ya ha pasado y lo que me queda ahora es seguir aprendiendo. Me gustaría apuntarme a las clases de Mámen.

B: ¿Has podido hablar con los compañeros/as que siguen concursando?

R.R: Estamos en contacto por el grupo. Yo soy de los que habla poco por el grupo porque los primeros días con el móvil y las redes súper adaptado pero luego es que soy más de hablar en persona. Yo puedo tirarme hablando con una persona horas y horas pero por el whatsapp a mí no me gusta y no lo cojo mucho.

B: ¿Cómo crees que hubieras reaccionado tú si te hubiera pasado lo que a tus compis?

R.R: Es frustrante salir de allí y meterte de nuevo en una casa, es muy fuerte. Este programa ha sido un cúmulo de emociones desde lo mejor a lo peor que es esto, el confinamiento.

B: ¿Qué esperas de tu futuro de aquí en adelante?

R.R: Con respecto al futuro me gustaría grabar un EP con cinco canciones que ya tengo pensadas y listas. Este año no va a haber conciertos y lo mejor ahora es hacer música, dedicar el tiempo a crear música e investigar un poco y sacar temas. El año que viene hacer gira y cantar por todos lados.

B: ¿Hay alguna colaboración que te gustaría hacer?

R.R: Me encanta Sofía Ellar, la voz que tiene me flipa. Estuve hablando con ella y es muy humilde. Andrés Suárez también me encanta, Rozalén… Me gustaría un montón de gente.